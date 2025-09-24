Több tízezer új álláshelyet jelentett be Orbán Viktor

Kedden délután ünnepélyes keretek között adták át a felújított Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonalat, melynek átadó ünnepségén Orbán Viktor is beszédet mondott Lőkösháza állomásán. A miniszterelnök kiemelte, hogy e beruházás mérföldkő a térség számára: a korábbi lepukkant állomások helyett modern, gyors vonatok és korszerű infrastruktúra épült. A projekt részeként a vonatok sebességét 100-ról 160 km/órára emelik, ha a román oldalon is befejeződik a fejlesztés, Budapest–Brassó útvonal akár öt órával is lerövidülhet – írta meg a beol.hu.

Orbán Viktor átadta a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat. Fotó: Dinya Magdolna

Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal: 30 kilóméteren újult meg

Orbán beszédében szólt arról, hogy a Fidesz–KDNP az egyetlen párt Magyarországon, amely valódi programmal rendelkezik az Alföld fejlesztésére, további információkat a beol.hu cikkében olvashat. Sorolta a már megvalósult és tervezett projekteket: az M44-es autópálya elkészült, a Békéscsaba–Debrecen M47-es terv alatt áll, és folyamatban vannak vasút- és útfejlesztések országszerte. Emellett beszélt a régió gazdasági fellendítéséről is: a 280 milliárdos beruházással Békéscsabára érkező Vulcan Shield Global üzem 2 500 munkahelyet teremt – és ez csak az első lépés.