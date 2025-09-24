szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

19°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elkészült

1 órája

Több tízezer új álláshelyet jelentett be Orbán Viktor

Címkék#Lőkösháza#Orbán Viktor#Békéscsaba#vasútvonal

Orbán Viktor szerint a beruházás új korszakot nyit a térség fejlődésében. Átadták a teljesen megújult Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonalat, amely jelentősen lerövidíti az utazási időt Erdély felé.

Delmagyar.hu

Kedden délután ünnepélyes keretek között adták át a felújított Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonalat, melynek átadó ünnepségén Orbán Viktor is beszédet mondott Lőkösháza állomásán. A miniszterelnök kiemelte, hogy e beruházás mérföldkő a térség számára: a korábbi lepukkant állomások helyett modern, gyors vonatok és korszerű infrastruktúra épült. A projekt részeként a vonatok sebességét 100-ról 160 km/órára emelik, ha a román oldalon is befejeződik a fejlesztés, Budapest–Brassó útvonal akár öt órával is lerövidülhet – írta meg a beol.hu. 

Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal
Orbán Viktor átadta a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat. Fotó: Dinya Magdolna

Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal: 30 kilóméteren újult meg

Orbán beszédében szólt arról, hogy a Fidesz–KDNP az egyetlen párt Magyarországon, amely valódi programmal rendelkezik az Alföld fejlesztésére, további információkat a beol.hu cikkében olvashat. Sorolta a már megvalósult és tervezett projekteket: az M44-es autópálya elkészült, a Békéscsaba–Debrecen M47-es terv alatt áll, és folyamatban vannak vasút- és útfejlesztések országszerte. Emellett beszélt a régió gazdasági fellendítéséről is: a 280 milliárdos beruházással Békéscsabára érkező Vulcan Shield Global üzem 2 500 munkahelyet teremt – és ez csak az első lépés.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu