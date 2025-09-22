Mórahalmi polgárőr a győztes csapatban: kiváló teljesítményt nyújtottak a II. Belügyi Drónkupán

Kiválóan teljesítettek a polgárőr csapatok a II. Belügyi Drónkupa versenyen, amelyet idén szeptemberben rendeztek meg Remeteszőlősön, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központban. A versenyen az Országos Polgárőr Szövetség felnőtt különítménye, a mórahalmi Sárközi Lászlóval aratott győzelmet.

A Belügyi Drónkupa győztese lett az Országos Polgárőr Szövetség, soraiban a mórahalmi Sárközi Lászlóval. Archív Fotó: Török János

Elmélet és gyakorlat

A résztvevők először elméleti feladatokban mérhették össze tudásukat, műszaki és repüléssel kapcsolatos kérdések formájában. Ezt követték gyakorlati feladatok: megfigyelés és elfogás, romos épület felderítése, illetve sérült személy felkutatása és ellátása. A zsűri nemcsak a drónpilótákra figyelt, hanem a segítők koordinációjára, precizitására is. A Police.hu beszámolója szerint mintegy 30 csapat nevezett a rendezvényre, tehát komoly mezőny állt rajthoz.

Belügyi Drónkupa: mórahalmi polgárőr a csúcson

Az Országos Polgárőr Szövetség felnőtt csapata állt a dobogó legfelső fokára, melynek tagjai között Sárközi László, a Mórahalmi Önvédelmi Egylet elnöke is szerepelt. Ő és társai olyan feladatokat oldottak meg gyorsan és hatékonyan, hogy más csapatoktól is elismerést kaptak.

Mit tud a gép?

Sárközi László, a Csongrád-Csanád Vármegyei Polgárőrség szakmai alelnöke, a Mórahalmi Önvédelmi Egylet Polgárőrség elnöke már tavaly októberben megmutatta nekünk, mit tud a gép, amivel amivel többek között a határt védik.

Technikai tudás és alkalmazkodóképesség

A II. Belügyi Drónkupa nem pusztán verseny volt, hanem szakmai próba is: drónpilóták, segítők, önkéntesek együtt dolgoztak, hogy bemutassák technikai tudásukat és alkalmazkodóképességüket. A mórahalmi polgárőr sikere megerősíti, hogy az önkéntesség és a modern technológia kéz a kézben járhat.