Fedélzeti kamera rögzítette a szondáztatás utáni meglepő pillanatot

Meglepő jeleneteket rögzített egy autós fedélzeti kamerája a Belvárosi temető mellett. A rendőrök éppen egy autóst szondáztattak, az eredményt látszólag rendben is találták. Azonban, ami ezután következett arra senki sem számított.

A belvárosi temető mellett készült felvételen a sofőr szondázás után piros jelzésen száguldott át a vasúti átjárón. Illusztráció: Shutterstock

Közlekedési rutin a belvárosi temető mellett

A videót a BpiAutósok oldala közölte, jól látszik rajta, ahogy a sofőr először rendben megfújja a szondát, majd gondolkodás nélkül a piros jelzésen száguld át. A rendőrök ekkor épp másokat ellenőriztek, így vélhetően nem vették észre a szabályszegést. A belvárosi temető környékén történt eset különösen hátborzongató, hiszen egy érkező vonat tragédiát okozhatott volna.