51 perce
Fedélzeti kamera rögzítette a szondáztatás utáni meglepő pillanatot
Szegeden, a Belvárosi temető közelében rögzítettek egy megdöbbentő esetet.
Meglepő jeleneteket rögzített egy autós fedélzeti kamerája a Belvárosi temető mellett. A rendőrök éppen egy autóst szondáztattak, az eredményt látszólag rendben is találták. Azonban, ami ezután következett arra senki sem számított.
Közlekedési rutin a belvárosi temető mellett
A videót a BpiAutósok oldala közölte, jól látszik rajta, ahogy a sofőr először rendben megfújja a szondát, majd gondolkodás nélkül a piros jelzésen száguld át. A rendőrök ekkor épp másokat ellenőriztek, így vélhetően nem vették észre a szabályszegést. A belvárosi temető környékén történt eset különösen hátborzongató, hiszen egy érkező vonat tragédiát okozhatott volna.