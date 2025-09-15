szeptember 15., hétfő

Felfoghatatlan

51 perce

Fedélzeti kamera rögzítette a szondáztatás utáni meglepő pillanatot

Szegeden, a Belvárosi temető közelében rögzítettek egy megdöbbentő esetet.

Vass Viktor

Meglepő jeleneteket rögzített egy autós fedélzeti kamerája a Belvárosi temető mellett. A rendőrök éppen egy autóst szondáztattak, az eredményt látszólag rendben is találták. Azonban, ami ezután következett arra senki sem számított.

Megleő jelenetek a Belvárosi temetőnél.
A belvárosi temető mellett készült felvételen a sofőr szondázás után piros jelzésen száguldott át a vasúti átjárón. Illusztráció: Shutterstock

Közlekedési rutin a belvárosi temető mellett

A videót a BpiAutósok oldala közölte, jól látszik rajta, ahogy a sofőr először rendben megfújja a szondát, majd gondolkodás nélkül a piros jelzésen száguld át. A rendőrök ekkor épp másokat ellenőriztek, így vélhetően nem vették észre a szabályszegést. A belvárosi temető környékén történt eset különösen hátborzongató, hiszen egy érkező vonat tragédiát okozhatott volna.

 

