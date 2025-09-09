szeptember 9., kedd

Támogatás vagy sarc? – Szegeden a legdrágább a kismamabérlet

Családbarát város? Nagyon úgy néz ki, hogy csak a szlogen szintjén. A bérletárak Szegeden úgy elszálltak, hogy még a fővárosi tömegközlekedés is olcsóbb. Különösen a kismamák számára.

Koós Kata

A számok egyértelműek: Szegeden a legdrágábbak a bérletárak hazánk négy villamosközlekedéssel rendelkező nagyvárosa közül. Nem csak az általános havi bérlet, de a kedvezményes bérletek ára is a napfény városában a legmagasabb. A leginkább megdöbbentő, hogy Botka László városában a kismamabérletre vetették ki a legnagyobb sarcot. 

szegedi bérletárak
A szegedi bérletárak többet árulnak el a városvezetés értékrendjéről, mint bármilyen szlogen. A kismamabérlet, valamint a nyugdíjas és diákbérlet ára is Szegeden a legmagasabb. Illusztráció: Shutterstock

Csúcsra járatták a szegedi bérletárakat

Amint megírtuk, Szegeden a kismamabérlet ára havi 6000 forint, ami csaknem másfélszer drágább, mint a fővárosban. A Szegednél jóval kiterjedtebb tömegközlekedési hálózattal rendelkező Budapesten ugyanis mindössze havi 3450 forintért utazhatnak tömegközlekedéssel a kisgyermekes bérletre jogosultak. Noha Miskolc és Debrecen esetében nem ilyen kirívó, mégis jelentős a különbség: Miskolcon 4950, Debrecenben 5290 forintba kerül a havi kismamabérlet. 

A Botka László vezette szegedi városvezetés a 14 év feletti diákok és a nyugdíjasok esetében sem támogatóbb: míg Szegeden 5800 forintért utazhatnak, addig Miskolcon 4950, Debrecenben 5300–5500 forintért, Budapesten pedig a havi nyugdíjas bérlet 3330 forint, a diákbérlet 3450 forint. 

Kismamabérlet: támogatás helyett bevételi forrás? 

A kismamabérlet egy államilag bevezetett, országos támogatási forma, amely arra szolgálna, hogy a kisgyerekes családok hétköznapjait könnyítse. Szegeden azonban úgy tűnik, a Botka László vezette önkormányzat csak egy újabb sarcolási lehetőséget lát benne, nem szolidáris támogatást. Úgy vélem, a szegedi bérletárak többet árulnak el a városvezetés értékrendjéről, mint bármilyen szlogen. Hiszen az utazási kedvezmények lényege éppen az lenne, hogy a legérzékenyebb csoportok terheit csökkentse. Így talán elvárható lenne, hogy egy magát családbarátnak valló városvezetés ne épp az édesanyák vállára pakoljon plusz terhet. 

 

