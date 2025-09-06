Forgalomkorlátozás lesz a Belvárosi hídon, érdemes időben tájékozódni

Szeptember 7-én, vasárnap különleges élmény várja a szegedieket. 17:30-tól Besenyei Péter, a világhírű magyar műrepülő pilóta tart látványos bemutatót a belváros felett.

Besenyei Péter tart különleges bemutatót Szegeden, emiatt ideiglenesen lezárják a Belvárosi hidat. Fotó: Karnok Csaba

A program miatt 17:00 és 18:00 óra között 15–20 perces forgalomkorlátozásra kell számítani a Belvárosi hídon. A lezárás idején az 5-ös és 6-os buszjáratok forgalma akadozhat, a járművek akár várakozni kényszerülhetnek vagy a Vár utcából fordulhatnak vissza. A 9-es és 19-es járatok közlekedése ugyanakkor zavartalan marad. A rendezvény egyszerre ígér felejthetetlen látványt és kisebb közlekedési változásokat, amelyekről érdemes előre tájékozódni – írja a Szegedi Közlekedési Kft. közösségi oldalán.