szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

28°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

4 órája

Forgalomkorlátozás lesz a Belvárosi hídon, érdemes időben tájékozódni

Címkék#forgalom#Szegedi Közlekedési Kft#Belvárosi híd#Besenyei Péter

Besenyei Péter világhírű magyar pilóta szeptember 7-én légi bemutatót tart Szeged belvárosában. A program idején rövid hídlezárásra és menetrendi változásokra kell számítani.

Delmagyar.hu

Szeptember 7-én, vasárnap különleges élmény várja a szegedieket. 17:30-tól Besenyei Péter, a világhírű magyar műrepülő pilóta tart látványos bemutatót a belváros felett. 

Besenyei Péter
Besenyei Péter tart különleges bemutatót Szegeden, emiatt ideiglenesen lezárják a Belvárosi hidat. Fotó: Karnok Csaba

A program miatt 17:00 és 18:00 óra között 15–20 perces forgalomkorlátozásra kell számítani a Belvárosi hídon. A lezárás idején az 5-ös és 6-os buszjáratok forgalma akadozhat, a járművek akár várakozni kényszerülhetnek vagy a Vár utcából fordulhatnak vissza. A 9-es és 19-es járatok közlekedése ugyanakkor zavartalan marad. A rendezvény egyszerre ígér felejthetetlen látványt és kisebb közlekedési változásokat, amelyekről érdemes előre tájékozódni – írja a Szegedi Közlekedési Kft. közösségi oldalán

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu