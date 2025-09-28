Szabálytalankodott, majd bemutatta a középső ujját – szegedi oktató kommentálja a város bicikliseit

Biciklis baleset történt Szeged belvárosában, a SZOTE Ételbár előtt. Egy kerékpáros férfi elütött egy szabályosan közlekedő fiatal biciklist, aki megsérült. Információink szerint az egyik bringás a Tisza Lajos körútról kanyarodott az egyirányú utcába, amikor a mögötte érkező – állítólag szabálytalanul közlekedő – biciklis nekiütközött. A vétkes elhajtott a helyszínről.

Biciklis baleset volt Szegeden, egy oktató mondta el véleményét a kerékpárosok közlekedéséről. Fotó: Shutterstock

Biciklis baleset volt Szegeden, szabálytalanság történhetett

Információink szerint az egyik kerékpáros a Tisza Lajos körútról kanyarodott az egyirányú utcába, amikor a mögötte, állítások szerint szabálytalanul közlekedő biciklis nekiütközött. Úgy tudjuk, hogy az elütött fiatal megsérült, a vétkes kerékpáros pedig továbbhajtott. Az eset rávilágít a kerékpáros közlekedés problémájára. A gyors, de szabálytalan manőverekre, amelyek súlyos balesetveszélyt jelenthetnek. Ezt támasztja alá egy helyi gépjárműoktató tapasztalata is. Sándor Zsuzsa elmondása szerint gyakori, - tisztelet a kivételnek -, hogy a két keréken közlekedők rendre figyelmen kívül hagyják, vagy nem ismerik a jelzéseket és az elsőbbségadást.

– Pont tegnap történt meg velünk, hogy a tanulómmal kanyarodtunk volna a Tisza Lajos körútról a Kossuth Lajos sugárútra, amikor is egy fiatal hölgy a piros jelzésen átkerékpározott előttünk, majd a dudaszóra a középső ujját felmutatva tovatekert a járdán – mesélte lapunknak.

Egy szegedi oktató szerint a rolleresek és a kerékpárosok a legtöbb probléma okozói

Hangsúlyozta, hogy a kerékpárosok és az autósok közötti konfliktusok gyakran abból adódnak, hogy mindkét fél gyorsan, de nem kellő figyelemmel közlekedik. Szerinte a gyors manőverek miatt nincs idő a másik szándékát felmérni, és ez a kerékpárosoknál ugyanúgy balesetet okozhat, mint az autósok esetében. Kiemelte, hogy a kerékpáros közlekedés szabályainak betartása mindenkire nézve életmentő lehet, a figyelmetlen manőverek komoly sérülésekhez vezethetnek. Az oktató úgy véli, hogy ind az autósok, mind a kerékpárosok részéről elengedhetetlen az óvatosság és a közlekedési szabályok tiszteletben tartása.