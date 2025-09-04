szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

27°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrség

16 perce

Elfogták a kisteleki biciklitolvajt, közel egymillió forint volt nála

Címkék#rendőrség#kerékpár#biciklitolvaj

Lebukott az a férfi, aki egy több mint százezer forint értékű kerékpárt lopott el augusztusban Kistelekről. A biciklitolvajt szeptember elsején a kisteleki vasútállomáson fogták el. Ékszereket és közel egy millió forintot találtak nála.

Joó Fanni

Elkapta a rendőrség azt a biciklitolvajt, aki augusztus 22-én egy kisteleki házból lopott el egy 140 000 forint értékű kerékpárt. A tulajdonos aznap délután tett bejelentést a Kisteleki Rendőrkapitányságon, akik azonnal adatgyűjtésbe kezdtek. 

megbilincselve vezeti egy rendőr a biciklitolvajt
A biciklitolvaj elfogásakor ékszereket és pénzt találtak nála. Fotó: Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrség Facebook-oldala

Nem sokkal később egy térfigyelő kamera felvételén sikerült azonosítani a férfit, aki a bűncselekmény helyszínéről tekert el. A rendőrök még aznap rátaláltak az eltulajdonított kerékpárra, amelyet lefoglaltak és visszaadtak a tulajdonosnak.

Kisteleken elfogott biciklitolvaj

A nyomozók a kamerafelvételek és a cellainformációk elemzése alapján azonosították a tettest, akit szeptember 1-jén a kisteleki vasútállomáson, egy Budapest felé tartó vonaton fogtak el. A gyanú szerint Kecskemét és Szeged között több hasonló betörést is elkövetett, amelyek részleteit a rendőrség továbbra is vizsgálja. Elfogásakor ékszereket és közel egymillió forintot találtak nála, amelyek eredetéről nem kívánt nyilatkozni – tette közzé a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrség a Facebook-oldalán.

A férfit őrizetbe vették, és a rendőrség kezdeményezte letartóztatását. Lopás bűntette miatt kell felelnie.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu