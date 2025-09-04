Elfogták a kisteleki biciklitolvajt, közel egymillió forint volt nála

Elkapta a rendőrség azt a biciklitolvajt, aki augusztus 22-én egy kisteleki házból lopott el egy 140 000 forint értékű kerékpárt. A tulajdonos aznap délután tett bejelentést a Kisteleki Rendőrkapitányságon, akik azonnal adatgyűjtésbe kezdtek.

A biciklitolvaj elfogásakor ékszereket és pénzt találtak nála. Fotó: Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrség Facebook-oldala

Nem sokkal később egy térfigyelő kamera felvételén sikerült azonosítani a férfit, aki a bűncselekmény helyszínéről tekert el. A rendőrök még aznap rátaláltak az eltulajdonított kerékpárra, amelyet lefoglaltak és visszaadtak a tulajdonosnak.

Kisteleken elfogott biciklitolvaj

A nyomozók a kamerafelvételek és a cellainformációk elemzése alapján azonosították a tettest, akit szeptember 1-jén a kisteleki vasútállomáson, egy Budapest felé tartó vonaton fogtak el. A gyanú szerint Kecskemét és Szeged között több hasonló betörést is elkövetett, amelyek részleteit a rendőrség továbbra is vizsgálja. Elfogásakor ékszereket és közel egymillió forintot találtak nála, amelyek eredetéről nem kívánt nyilatkozni – tette közzé a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrség a Facebook-oldalán.

A férfit őrizetbe vették, és a rendőrség kezdeményezte letartóztatását. Lopás bűntette miatt kell felelnie.