Helyesbítés
1 órája
Bocsánatot kérünk!
Korábban a delmagyar.hu-n és a ma megjelent Délmagyarországban nekrológot közöltünk Arany Jánosról, a szegedi röplabdasport meghatározó alakjáról.
Hibáztunk, egy sajnálatos félreértés miatt tévesen keltettük halálhírét. A hibáért az érintettől és olvasóinktól elnézést, bocsánatot kérünk.
