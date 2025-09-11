szeptember 11., csütörtök

Helyesbítés

Bocsánatot kérünk!

Címkék#bocsánat#nekrológ#halálhír

Korábban a delmagyar.hu-n és a ma megjelent Délmagyarországban nekrológot közöltünk Arany Jánosról, a szegedi röplabdasport meghatározó alakjáról.

Delmagyar.hu

 Hibáztunk, egy sajnálatos félreértés miatt tévesen keltettük halálhírét. A hibáért az érintettől és olvasóinktól elnézést, bocsánatot kérünk.

