7 órája
17 év után búcsúzik a rókusi Tesco kedvelt boltja – sok vásárló csalódott és nem ez az egyetlen, ami bezár
Szegeden egyre több helyi üzlet kényszerül a végleges bezárásra, a város kereskedelmi kínálata drámaian változik. Boltbezárások sorozata zajlik: hamarosan két régi kedvenc, egy fehérneműbolt és egy harisnyakereskedés megszűnik, lezárva ezzel több évtizedes történetüket. Mutatjuk, mik állnak a döntések hátterében.
Újabb boltbezárások történnek Szegeden. Kevesebb mint egy hét múlva végleg lehúzza a rolót a Tisza Lajos körúton egy régóta működő üzlet, szeptember utolsó napján pedig a rókusi Tesco egyik kisebb kereskedése szűnik meg örökre.
Boltbezárások sorozata: megszűnik egy fehérnemű bolt és harisnyaüzlet Szegeden
A bolt kirakata telis-tele van ragasztgatva papírlapokkal, amik azt hirdetik, hogy végkiárusítást tart a Stílus Fehérnemű üzlet Szegeden. A bolt évek óta a város egyik kedvelt fehérneműboltjaként volt ismert. Tűzpiros és csipke darabok vonzották a tekinteteket, mondhatni, hogy elég extra és dögös fehérneműket árultak. Ennek már hamarosan vége, lezárul egy korszak a tulajdonos életében. A bolt vezetőjét, aki egyben az eladó is, kerestük a bezárás valódi oka miatt, ám nem kívánt nyilatkozni, mivel számára ez egy régóta halogatott és nehéz döntés. Nem könnyű erről beszélnie, amit teljesen megértünk. A szegedi ruhaüzletek többségének a kínai globális kereskedelem tett keresztbe, ugyanis a Shein, a Temu, és más egyéb online áruházak nagyrészt ezek miatt szűnhettek meg végleg. A vállalkozók tapasztalatai szerint egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a minőségi ruházati termékek vásárlását, miközben a webáruházak, különösen az olcsó és silány minőségű árukat kínáló kínai oldalak, egyre nagyobb teret nyernek. Így járt a Kígyó utcai La Femme divatüzlet, de a Szeged Pláza művészellátó boltja is kénytelen volt meghozni a végleges, szomorú döntést. A bolt tulajdonosa 13 évig működtette az üzletet, de az utolsó fél évben már teljesen világossá vált számára, hogy innen nincs kiút.
Több tíz évet lehúztak már, de kénytelenek voltak meghozni a nehéz döntést
További két vállalkozás sem tartott már ki, augusztusban bezárta üzleteit az 1001 harisnya nevű bolt Szegeden. Több mint harminc évig működtek. A bolt hosszú pályafutását kénytelenek voltak befejezni, miután nem akadt megfelelő utód, aki továbbvinné a szakmát. A tulajdonos ugyanis nyugdíját kezdte meg. Egy másik vállalkozás egyik napról a másikra jelezte feléjük, hogy igényt tart az üzlethelyiségre, így gyors döntés született a bezárásról, és sajnos a végkiárusításra sem maradt elegendő idő. A webáruházuk azonban szerencsére még működik.
Derült égből jött az olvasói információ, mely szerint megszűnik a rókusi Tesco üzletsorán tevékenykedő harisnyát és egyéb kiegészítőket árusító szegedi vállalkozás. Az információt a tulajdonos is megerősítette, és hozzátette, hogy 17 év után, szeptember 30-án végleg kiköltöznek a multi folyosójáról. A rendszeres vásárlók közül sokan szomorúan fogadták a hírt, hiszen már megszokottá vált, hogy nap mint nap kinyit a boltocska. A tulajdonos arra panaszkodott, túl magasak a bérleti díjak, annyira, hogy azt ő már nem tudná kitermelni.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Szabálytanulás játék közben: a domaszéki ovisok birtokba vették a KRESZ pályát – galériával, videóval
Chilis babbal búcsúztak a cseh diákok Ásotthalmon, így zárult az Erasmus-program – videóval
Szegedi hírek
- Szívszorító történetek mögött állnak: közösségi napot szervez a Beagle Fajtamentés
- Miskovits Marci csábítja szakmát tanulni a szegedi fiatalokat
- Ezen a napon Te is bepillantást kaphatsz a Tappancs Állatvédő Alapítvány mindennapjaiba
- A szegediek kedvence visszatért: újra itt az Őszi Kulturális Fesztivál
- Ezért áll sátor a gyermekklinika előtt