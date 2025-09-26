17 év után búcsúzik a rókusi Tesco kedvelt boltja – sok vásárló csalódott és nem ez az egyetlen, ami bezár

Újabb boltbezárások történnek Szegeden. Kevesebb mint egy hét múlva végleg lehúzza a rolót a Tisza Lajos körúton egy régóta működő üzlet, szeptember utolsó napján pedig a rókusi Tesco egyik kisebb kereskedése szűnik meg örökre.

Folyamatosak a boltbezárások Szegeden, most két üzlet is megszűnik egyszerre. Illusztráció: Shutterstock

Boltbezárások sorozata: megszűnik egy fehérnemű bolt és harisnyaüzlet Szegeden

A bolt kirakata telis-tele van ragasztgatva papírlapokkal, amik azt hirdetik, hogy végkiárusítást tart a Stílus Fehérnemű üzlet Szegeden. A bolt évek óta a város egyik kedvelt fehérneműboltjaként volt ismert. Tűzpiros és csipke darabok vonzották a tekinteteket, mondhatni, hogy elég extra és dögös fehérneműket árultak. Ennek már hamarosan vége, lezárul egy korszak a tulajdonos életében. A bolt vezetőjét, aki egyben az eladó is, kerestük a bezárás valódi oka miatt, ám nem kívánt nyilatkozni, mivel számára ez egy régóta halogatott és nehéz döntés. Nem könnyű erről beszélnie, amit teljesen megértünk. A szegedi ruhaüzletek többségének a kínai globális kereskedelem tett keresztbe, ugyanis a Shein, a Temu, és más egyéb online áruházak nagyrészt ezek miatt szűnhettek meg végleg. A vállalkozók tapasztalatai szerint egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a minőségi ruházati termékek vásárlását, miközben a webáruházak, különösen az olcsó és silány minőségű árukat kínáló kínai oldalak, egyre nagyobb teret nyernek. Így járt a Kígyó utcai La Femme divatüzlet, de a Szeged Pláza művészellátó boltja is kénytelen volt meghozni a végleges, szomorú döntést. A bolt tulajdonosa 13 évig működtette az üzletet, de az utolsó fél évben már teljesen világossá vált számára, hogy innen nincs kiút.

Több tíz évet lehúztak már, de kénytelenek voltak meghozni a nehéz döntést

További két vállalkozás sem tartott már ki, augusztusban bezárta üzleteit az 1001 harisnya nevű bolt Szegeden. Több mint harminc évig működtek. A bolt hosszú pályafutását kénytelenek voltak befejezni, miután nem akadt megfelelő utód, aki továbbvinné a szakmát. A tulajdonos ugyanis nyugdíját kezdte meg. Egy másik vállalkozás egyik napról a másikra jelezte feléjük, hogy igényt tart az üzlethelyiségre, így gyors döntés született a bezárásról, és sajnos a végkiárusításra sem maradt elegendő idő. A webáruházuk azonban szerencsére még működik.