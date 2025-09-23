szeptember 23., kedd

Elismerés

1 órája

Otthonos és pénztárcabarát: a bordányi szálláshely bekerült az országos top 10-be

Bordány szálláshelye bekerült Magyarország tíz legjobb hostelje közé a Booking.com listáján. A Bordány Hostel elismerése az egész közösség számára fontos visszajelzés. A szálláshely bevételét minden évben a helyi fiatalok programjaira fordítják.

Arany T. János

A népszerű nemzetközi utazási portál, a Booking.com legfrissebb listáján a Bordány Hostel bekerült Magyarország tíz legjobb hostelje közé. A település hivatalos oldalán azt írták, az elismerés nem csupán a szálláshelynek, hanem az egész közösségnek szóló bizonyíték arra, hogy Bordány is tud magas színvonalat nyújtani.

Bordány Hostel a közösségért
Kis település, nagy eredmény: a Bordány Hostel a Booking.com listáján a legjobb tíz között szerepel. Fotó: Török János

Bordány Hostel a közösségért

A Hostel az Egérház Alapítvány tulajdonában működik. Alapvető céljuk – a kezdetektől fogva –, hogy olyan szállást biztosítsanak, amely egyszerre otthonos, barátságos és pénztárcabarát. A vendégek kényelmét modern szolgáltatások, tiszta, hangulatos szobák, valamint a falusi nyugalom adja, mindez pedig színesíti azzal, hogy a vendégek testközelből tapasztalhatják meg Bordány vendégszeretetét.

Jó úton járnak

Az alapítvány képviselői úgy fogalmaztak: a Booking.com-elismerés megerősíti azt, hogy jó úton járnak, de nem állnak meg itt. Törekvésük továbbra is az, hogy a vendégek ne csak megszálljanak Bordányban, hanem maradandó élménnyel gazdagodjanak.

Közösségi célokat szolgáló nyereség

A bordányi szálláshelyet közel húsz éve alakították ki Európai Uniós forrásból. A több mint négyszáz négyzetméteres padlástérben hét, saját fürdőszobával ellátott szobát alakítottak ki. A 4 és 5 ágyas szobákban egyszerre összesen 32 vendéget tudnak elszállásolni. A hostel nyereségét minden évben a helyi gyermek- és ifjúsági önkormányzat költheti el helyi fiataloknak szervezett programokra. 2024-ben a hostel hivatalosan is kétcsillagos minősítést szerzett, a nemzeti szálláshely-minősítési rendszerben elért 128 ponttal.

