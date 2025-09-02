Milliárdos áfacsalás miatt emeltek vádat egy több tagú bűnszervezet ellen

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy adócsalásra szakosodott bűnszervezet tagjai ellen.

Egy egész bűnszervezetet működtettek, telefonok számlái után igényelték vissza az áfát. Illusztráció: Shutterstock

A vádirat szerint az öt fős csoport 2017-ben hozott létre és működtetett egy céghálót, amelynek célja az volt, hogy nagy értékű mobiltelefonok fiktív számlái alapján jogtalanul igényeljenek vissza áfát. A bűnszervezethez köthető cégek 2021-ig több mint három és fél milliárd forint általános forgalmi adót igényeltek vissza, az így megszerzett összeget pedig a gazdasági társaságok és a tagok egymás között osztották fel.

A bűnszervezetben hatan dolgoztak

Az eljárás során a főügyészség hat vádlottal kötött egyezséget, akik bűnösségük beismerése mellett összesen 1,2 milliárd forint visszafizetését vállalták. A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt az ügyészség az öt bűnszervezeti tagon túl további tizennyolc ember ellen is vádat emelt a Szegedi Törvényszéken.