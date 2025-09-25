szeptember 25., csütörtök

Komoly vetélytárs

2 órája

Nagy dobásra készül a BYD, ringbe száll az Év Magyar Autója díjért

Egy hamarosan Szegeden is készülő modell szállt versenybe. A BYD egyik legnépszerűbb modellje is ringbe száll az Év Magyar Autója 2026 díjért. A kínai márka a villanyautók mezőnyében komoly vetélytársak mellett méretteti meg magát, hazai megjelenése pedig már most élénk figyelmet kelt az autóiparban.

Berecz Blanka

A szegedi BYD-gyár év végétől készülő modellje, a Dolphin Surf, az elektromos autók között versenyez majd az Év Magyar Autója 2026 elismerésért. A kínai autógyártó hazai megjelenése már most komoly figyelmet kapott, hiszen a BYD a magyar autóipar egyik legújabb szereplője, amely a jövőben meghatározó tényező lehet a villanyautók piacán. 

A BYD modellje is esélyes.
A BYD legnépszerűbb modellje is indul az Év Magyar Autója 2026 elismerésért. Illusztráció: Shutterstock 

A BYD is indul az Év Magyar Autója 2026 díjért

A díjért természetesen más nagynevű gyártók is versenybe szálltak. Az Audi Hungaria például a Q3-as modelljét nevezte, míg a Suzuki a frissített S-Crossszal képviselteti magát. A BYD közvetlen vetélytársa a BMW iX3 elektromos autó lesz. A Suzuki Vitara a kedvező árú városi szabadidő-autók kategóriájában indul, elektromos változata, az eVitara pedig az Év Zöldautója címért versenyez – számolt be róla az Index

Nagyágyúk versenyeznek

A Mazda idén a Mazda 6e villanyautóval száll harcba, amely olyan modellek ellen küzd, mint a Mercedes-Benz CLA, a Nissan Leaf, vagy a Toyota C-HR+. Toyota emellett az Aygo X és a RAV4 modelleket is versenybe küldi. 

A Hyundai az Ioniq 6 N sportváltozatot és az új Ioniq 9-et nevezte, míg a Stellantis-csoport Citroën, DS, Peugeot, Fiat és Leapmotor márkái is több kategóriában érdekeltek.

 További autómárkék közül jelölt még a Kia, a Mitsubishi, a Subaru, a Ford, a Dacia, a Chery, az Omoda, az MG, a Land Rover, a Renault modelljei. 

30 márka, 50 modell

A nevezési határidő egyébként szeptember 17-én zárult, összesen 30 márka és 4 hazai gyártó 50 modellt indított. A győzteseket a szakmai zsűri 2026 tavaszán hirdeti ki, a díjátadót a GreenTech 2026 konferencián tartják. A versenyben nemcsak a Magyarországon gyártott autókat értékelik, hanem a hazai piac igényeihez leginkább illeszkedő importmodelleket is, külön kategóriában. Emellett közönségdíjat, valamint az Év Beszállítója és az Év Autós PR-szakembere kitüntetéseket is kiosztják.

