Algyő egész közössége bizalmat szavazott a kínai munkásoknak

Kijelenthető, hogy immár Algyő teljes közössége egyhangúan bizalmat szavazott a 350 kínai munkásnak, akiket a BYD-gyár alvállalkozója a Jura Ipari Parkba akar költöztetni. Molnár Áron polgármester a lakosság véleményének felmérése után rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze, ahol a képviselők megszavazták a szerződéskötés feltételeit.

A képviselő-testület egyhangú igennel támogatta a BYD-gyár kínai építőmunkásai beköltöztetésének ügyét az algyői Jura Ipari Parkba. Fotó: Török János

Az algyőiek támogatták a BYD-gyár kínai építőmunkásainak beköltözését

Amint megírtuk, a polgármester kedden lakossági fórumot tartott a Faluházban, amelyen szép számmal vettek részt az algyőiek. Molnár Áron részletes tájékoztatást adott a lakosoknak a kínai munkások Algyőre telepítésének ügyéről: ismertette az előzményeket és a vendégmunkások Jura Ipari Parkba költözésének dilemmáit is. Az algyőiek több kérdést is feltettek az ügyben, de tiltakozás egyáltalán nem volt tapasztalható.

Miután a polgármester a lakossági fórumon meggyőződött az algyőiek támogatásáról, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze csütörtökre, ahol a szerződéskötés feltételeiről döntött a településvezetés.

A képviselő-testület is zöld utat adott: egyhangú döntés született

A képviselők egyöntetű igennel szavazták meg a kínai munkások beköltöztetésére vonatkozó feltételeket mind a Jura Ipari Park, mind a kínai elektromosautó-gyár alvállalkozója, az AE Corporation világcég vonatkozásában.

A BYD-gyár alvállalkozója kapcsán azt szabták feltételként, hogy:

maximum 350 munkavállaló helyezhető el a Jura Ipari Park területén,

a cég a közbiztonság fenntartására biztonsági szolgálatot bíz meg,

a munkavállalók étkeztetését, szállítását, orvosi ellátását és a szabadidő helyben eltöltésének lehetőségét biztosítja,

a munkavállalók részére a napi fogyasztási cikkek (élelmiszer, italcikk) beszerzésére a Jura Ipari Parkban üzlethelyiség üzemeltetésére vállalkozót bíz meg.

Az algyői ipari park kapcsán pedig arról döntött a testület, hogy a – 30 százalékban önkormányzati tulajdonú – Jura Ipari Park területén azzal a feltétellel járul hozzá az önkormányzat az Algyő Park Kft. tulajdonát képező ingatlanok munkásszálló céljából történő bérbeadásához, amennyiben a kft. taggyűlése határozatában kimondja és társasági szerződésében rögzíti, hogy a Jura Ipari Park területén ingatlan bérbeadása, értékesítése, konténerház elhelyezése szállás céljára kizárólag a tagok egyhangú szavazatával lehetséges.