szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

21°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendkívüli egység

44 perce

Algyő egész közössége bizalmat szavazott a kínai munkásoknak

Címkék#BYD Auto#kínai autógyártó#kínai beruházás#képviselő testületi ülés#egyhangú döntés#Algyő#lakossági fórum#molnár áron#munkásszállás#vendégmunkás

Immár Algyő teljes közössége rábólintott a kínai munkások beköltözésére. A BYD-gyár alvállalkozójának szándéka a társadalmi után immár politikai támogatást is kapott. Az algyőiek lakossági fórumon, a településvezetők rendkívüli képviselő-testületi ülésen szavaztak bizalmat a vendégmunkásoknak.

Koós Kata

Kijelenthető, hogy immár Algyő teljes közössége egyhangúan bizalmat szavazott a 350 kínai munkásnak, akiket a BYD-gyár alvállalkozója a Jura Ipari Parkba akar költöztetni. Molnár Áron polgármester a lakosság véleményének felmérése után rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze, ahol a képviselők megszavazták a szerződéskötés feltételeit. 

BYD-gyár
A képviselő-testület egyhangú igennel támogatta a BYD-gyár kínai építőmunkásai beköltöztetésének ügyét az algyői Jura Ipari Parkba. Fotó: Török János

Az algyőiek támogatták a BYD-gyár kínai építőmunkásainak beköltözését

Amint megírtuk, a polgármester kedden lakossági fórumot tartott a Faluházban, amelyen szép számmal vettek részt az algyőiek. Molnár Áron részletes tájékoztatást adott a lakosoknak a kínai munkások Algyőre telepítésének ügyéről: ismertette az előzményeket és a vendégmunkások Jura Ipari Parkba költözésének dilemmáit is. Az algyőiek több kérdést is feltettek az ügyben, de tiltakozás egyáltalán nem volt tapasztalható. 

Miután a polgármester a lakossági fórumon meggyőződött az algyőiek támogatásáról, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze csütörtökre, ahol a szerződéskötés feltételeiről döntött a településvezetés. 

A képviselő-testület is zöld utat adott: egyhangú döntés született 

A képviselők egyöntetű igennel szavazták meg a kínai munkások beköltöztetésére vonatkozó feltételeket mind a Jura Ipari Park, mind a kínai elektromosautó-gyár alvállalkozója, az AE Corporation világcég vonatkozásában. 

A BYD-gyár alvállalkozója kapcsán azt szabták feltételként, hogy:

  • maximum 350 munkavállaló helyezhető el a Jura Ipari Park területén, 
  • a cég a közbiztonság fenntartására biztonsági szolgálatot bíz meg,
  • a munkavállalók étkeztetését, szállítását, orvosi ellátását és a szabadidő helyben eltöltésének lehetőségét biztosítja, 
  • a munkavállalók részére a napi fogyasztási cikkek (élelmiszer, italcikk) beszerzésére a Jura Ipari Parkban üzlethelyiség üzemeltetésére vállalkozót bíz meg.

Az algyői ipari park kapcsán pedig arról döntött a testület, hogy a – 30 százalékban önkormányzati tulajdonú – Jura Ipari Park területén azzal a feltétellel járul hozzá az önkormányzat az Algyő Park Kft. tulajdonát képező ingatlanok munkásszálló céljából történő bérbeadásához, amennyiben a kft. taggyűlése határozatában kimondja és társasági szerződésében rögzíti, hogy a Jura Ipari Park területén ingatlan bérbeadása, értékesítése, konténerház elhelyezése szállás céljára kizárólag a tagok egyhangú szavazatával lehetséges. 

További feltételként szabta meg a képviselő-testület, hogy a kínai munkások beköltözése kapcsán egyéves, határozott időtartamú szerződés jöhet csak létre, valamint a testület felkérte a jegyzőt, hogy a bérleti szerződésben határozza meg azokat a rendkívüli felmondási okokat, amelyekkel az algyői lakosság zavartalan életvitelének visszaállítása biztosítható szerződésszegés esetén. 

Mi következik most? 

Miután az algyői önkormányzatnak a fenti feltételekben feltehetően sikerül megegyeznie a Jura Ipari Parkkal és a BYD-gyár alvállalkozójával, az utolsó szükséges lépésként a polgármester aláírja az épületek rendeltetésváltásáról szóló hatósági határozatot, ezzel zöld utat kap a kínai munkások Algyőre költözése.  

– Egy ilyen döntést, amely legalább egy évig hatást fog gyakorolni a településre, megpróbáltam a lehető legdemokratikusabb úton elővezetni több fórumon. Azt gondolom, elég széles spektrumon mozgott az előzetes információcsere. Így azt gondolom, hogy a döntés, amit meg kell hoznom, inkább közösségi döntés, mint egyszemélyes – hangsúlyozta Molnár Áron polgármester. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu