4 órája
Algyő egész közössége bizalmat szavazott a kínai munkásoknak
Immár Algyő teljes közössége rábólintott a kínai munkások beköltözésére. A BYD-gyár alvállalkozójának szándéka a társadalmi után immár politikai támogatást is kapott. Az algyőiek lakossági fórumon, a településvezetők rendkívüli képviselő-testületi ülésen szavaztak bizalmat a vendégmunkásoknak.
Kijelenthető, hogy immár Algyő teljes közössége egyhangúan bizalmat szavazott a 350 kínai munkásnak, akiket a BYD-gyár alvállalkozója a Jura Ipari Parkba akar költöztetni. Molnár Áron polgármester a lakosság véleményének felmérése után rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze, ahol a képviselők megszavazták a szerződéskötés feltételeit.
Az algyőiek támogatták a BYD-gyár kínai építőmunkásainak beköltözését
Amint megírtuk, a polgármester kedden lakossági fórumot tartott a Faluházban, amelyen szép számmal vettek részt az algyőiek. Molnár Áron részletes tájékoztatást adott a lakosoknak a kínai munkások Algyőre telepítésének ügyéről: ismertette az előzményeket és a vendégmunkások Jura Ipari Parkba költözésének dilemmáit is. Az algyőiek több kérdést is feltettek az ügyben, de tiltakozás egyáltalán nem volt tapasztalható.
Miután a polgármester a lakossági fórumon meggyőződött az algyőiek támogatásáról, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze csütörtökre, ahol a szerződéskötés feltételeiről döntött a településvezetés.
A képviselő-testület is zöld utat adott: egyhangú döntés született
A képviselők egyöntetű igennel szavazták meg a kínai munkások beköltöztetésére vonatkozó feltételeket mind a Jura Ipari Park, mind a kínai elektromosautó-gyár alvállalkozója, az AE Corporation világcég vonatkozásában.
A BYD-gyár alvállalkozója kapcsán azt szabták feltételként, hogy:
- maximum 350 munkavállaló helyezhető el a Jura Ipari Park területén,
- a cég a közbiztonság fenntartására biztonsági szolgálatot bíz meg,
- a munkavállalók étkeztetését, szállítását, orvosi ellátását és a szabadidő helyben eltöltésének lehetőségét biztosítja,
- a munkavállalók részére a napi fogyasztási cikkek (élelmiszer, italcikk) beszerzésére a Jura Ipari Parkban üzlethelyiség üzemeltetésére vállalkozót bíz meg.
Az algyői ipari park kapcsán pedig arról döntött a testület, hogy a – 30 százalékban önkormányzati tulajdonú – Jura Ipari Park területén azzal a feltétellel járul hozzá az önkormányzat az Algyő Park Kft. tulajdonát képező ingatlanok munkásszálló céljából történő bérbeadásához, amennyiben a kft. taggyűlése határozatában kimondja és társasági szerződésében rögzíti, hogy a Jura Ipari Park területén ingatlan bérbeadása, értékesítése, konténerház elhelyezése szállás céljára kizárólag a tagok egyhangú szavazatával lehetséges.
További feltételként szabta meg a képviselő-testület, hogy a kínai munkások beköltözése kapcsán egyéves, határozott időtartamú szerződés jöhet csak létre, valamint a testület felkérte a jegyzőt, hogy a bérleti szerződésben határozza meg azokat a rendkívüli felmondási okokat, amelyekkel az algyői lakosság zavartalan életvitelének visszaállítása biztosítható szerződésszegés esetén.
Mi következik most?
Miután az algyői önkormányzatnak a fenti feltételekben feltehetően sikerül megegyeznie a Jura Ipari Parkkal és a BYD-gyár alvállalkozójával, az utolsó szükséges lépésként a polgármester aláírja az épületek rendeltetésváltásáról szóló hatósági határozatot, ezzel zöld utat kap a kínai munkások Algyőre költözése.
– Egy ilyen döntést, amely legalább egy évig hatást fog gyakorolni a településre, megpróbáltam a lehető legdemokratikusabb úton elővezetni több fórumon. Azt gondolom, elég széles spektrumon mozgott az előzetes információcsere. Így azt gondolom, hogy a döntés, amit meg kell hoznom, inkább közösségi döntés, mint egyszemélyes – hangsúlyozta Molnár Áron polgármester.
Most jött a hír, a polgármester döntött: kínai munkások százai költözhetnek Algyőre
A BYD-gyár kínai munkásai eláraszthatják Algyőt? A polgármesteren múlik minden