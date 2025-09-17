3 órája
A BYD-gyár kínai munkásai eláraszthatják Algyőt? A polgármesteren múlik minden
Ágyakat és matracokat már vittek, engedély azonban még nincs: 350 kínai munkás költözhet Algyő határába. A BYD-gyár építése csúszik, a munkásokat azonban el kell helyezni. A döntés Molnár Áron polgármester kezében van, aki lakossági fórumon hallgatta meg az algyőiek véleményét, akik aggodalmaiknak, kételyeknek és pletykáknak is hangot adtak. A végső szó azonban a polgármesteré.
Döntést megelőző lakossági fórumot hívott össze Algyőn Molnár Áron polgármester a szegedi BYD-gyár újonnan érkező kínai építőmunkásai kapcsán. 350 kínai vendégmunkást szállásolna el a Jura Ipari Parkban a BYD alvállalkozója, csupán a polgármester aláírása hiányzik, hogy a terv zöld utat kapjon. Molnár Áron azonban a döntés előtt kíváncsi volt a lakosság véleményére, akik köztudottan erősen ragaszkodnak Algyő jelenlegi arculatához.
A BYD-gyár csúszása miatt 800 kínai munkásnak kereshetnek szállást
Ahogy Molnár Áron fogalmazott, az már egyértelmű, hogy a BYD-gyár építése nem a tervezett ütemben halad. Kiderült, hogy az eredeti tervek szerint két konténerváros épült volna a kínai elektromosautó-gyár területén: az egyik 800, a másik 1000 kínai munkás elszállásolására lett volna alkalmas. Eddig azonban csak utóbbi épült meg és jelenleg telt házzal funkcionál.
– Mivel csúszik az építkezés, az előzetesen betervezett alvállalkozói feladatokra Kínából idehozni szándékozott munkásoknak jelenleg nincs az üzem területén szállás – foglalta össze az alapproblémát Algyő polgármestere.
Az említett alvállalkozó az AE Corporation világcég, amely közreműködött például a debreceni BMW- és a berlini Tesla-gyár építésénél, de az USA-ban is jelen van. A cég lázasan keresi a szálláslehetőségeket Szegeden és környékén, hogy elindulhasson az idehozni szándékozott, további 800 kínai munkás vízumának kiállítása. Szegeden már több városrészben bérbe is vettek kisebb, 30-40 fő befogadására alkalmas ingatlanokat. A kutatás során eljutottak az algyői Jura Ipari Parkba is, azonban az algyői önkormányzatot kihagyták a tárgyalásokból.
Ágyakat már vittek, engedély még nincs: Algyő komoly alkupozícióba került
A Jura Ipari Park többségében az Algyő Park Kft. tulajdona, 30 százalékban azonban az algyői önkormányzat a tulajdonos. Molnár Áron elmondta, hogy az idegenrendészettől tudta meg, hogy milyen tárgyalások és előkészületek zajlanak a 47-es főút túloldalán a Jura Ipari Park és a BYD-gyár alvállalkozója között. Ekkor a polgármester a parkban rendkívüli taggyűlést hívott össze, ahol azzal szembesült, hogy az egyik épületre már meg is köttetett a bérleti szerződés. Sőt, már ágyakkal és matracokkal is elkezdték berendezni az épületet.
Gyorsan kiderült azonban, hogy a polgármester aláírása nélkül semmiféle bérleti szerződés nem léphet érvénybe a park és a kínai alvállalkozó között. A park négy érintett létesítménye közül egy önkormányzati tulajdonú régi tűzoltó laktanya, három pedig irodaépületként van nyilvántartva. Ahhoz azonban, hogy ott kínai munkásokat szállásolhassanak el, rendeltetésváltás szükséges, azaz át kell minősíttetni az irodaépületeket szolgálati szállássá, csak így engedélyezi az idegenrendészet azokban a vízumköteles munkások elszállásolását. Ehhez viszont szükség van egy polgármesteri hatósági határozat kiállítására.
Molnár Áron polgármester aláírásán múlik 350 vendégmunkás beköltözése
A keddi lakossági fórum tétje dióhéjban az volt, hogy a polgármester aláírja-e az említett szerződést. Elmondta, hogy azt rögvest az első tárgyaláson kikötötte, hogy maximum 350 kínai munkás költöztethető a Jura Ipari Parkba és egyéves, határozott időtartamú szerződés jöhet csak létre.
Az AE Corporation vállalta, hogy a kínai vendégmunkásokat külön buszokkal utaztatják a BYD-gyár építési területére dolgozni és vissza a szálláshelyükre. Napi három étkezést biztosítanak a munkásoknak, takarító céggel szerződnek, továbbá a munkások leadhatják majd napi szükségleteiket, rendeléseiket pedig a parkba szállítják. Sőt, azt is felajánlotta a világcég, hogy a kínai kultúra iránt érzékenyítő programokat is szervez Algyőn.
A polgármester a további, esetleges feltételek között említette a parkban biztonsági szolgálat működtetését, élelmiszer- és italbolt üzemeltetését. Arra is kitért, hogy ragaszkodna ahhoz, hogy rossz tapasztalatok esetén a szerződés felbontható legyen, továbbá, hogy új bérleti szerződés a jövőben csak önkormányzati engedéllyel lehessen megköthető.
Kockázat vagy lehetőség? Az érem mindkét oldalát megvizsgálták
Ugyanakkor lehetséges hátrányként vetődött fel a lakossági fórumon az, hogy a kínai munkások hétvégi szabadidejük eltöltése céljából csapatokban jelenhetnének meg a tömegközlekedési járatokon vagy Algyő utcáin. Veszélyforrás lehet, ha a 47-es főúton vagy azon át járkálnak, de szóba került az is, hogy a több száz vendégmunkás betelepülése az ipari parkba biztonsági, katasztrófavédelmi és közegészségügyi kockázatokkal is járhat.
A lehetséges előnyök között elhangzott, hogy az algyőiek részéről a BYD-gyár és a kínai munkások felé most megelőlegezett bizalom a későbbi jó kapcsolatok alapja lehet. Valamint, hogy az önkormányzati tulajdonú tűzoltó laktanya bérbeadásából befolyó, 40-45 millióra saccolt egyéves bevételből finanszírozható lenne a települési kamerarendszer felújítása és bővítése, illetve a Sport utca felújítása.
Pletyka vagy valóság, avagy mitől tartanak az algyőiek valójában?
A lakossági fórumon az aggodalmak között néhány szóbeszéd is felmerült, miszerint a kínai munkások előszeretettel vesznek rossz gépkocsikat, amelyekben heten-nyolcan is utaznak egyszerre, mindig kihangosított telefonon telefonálnak. Sőt volt, aki szegedi kóbor macskák rejtélyes, sorozatos eltűnését is összefüggésbe hozta a kínai vendégmunkásokkal.
Voltak olyan lakosok is, akik az algyői közbiztonság iránti aggodalmukat fejezték ki, más azt vette fel, hogy mekkora esélye lenne, hogy megrohamozzák hétvégente a kínai munkások a Borbála Fürdőt, de volt olyan is, aki pozitív személyes tapasztalatairól számolt be kínai vendégmunkásokkal.
A rendezvény végén Molnár Áron polgármester lapunknak elmondta, hogy a lakossági fórumot hasznosnak találta, az elhangzottakat figyelembe fogja venni, ugyanakkor a végleges döntésre még alszik egyet.
Öt év után legyőzte a rákot a családanya, de néhány hónap múlva rémisztő híreket kapott
Turisztikai látványosság vagy pénzpazarlás? Megoszlanak a vásárhelyi vélemények a trollszoborról