A BYD-gyár kínai munkásai eláraszthatják Algyőt? A polgármesteren múlik minden

Döntést megelőző lakossági fórumot hívott össze Algyőn Molnár Áron polgármester a szegedi BYD-gyár újonnan érkező kínai építőmunkásai kapcsán. 350 kínai vendégmunkást szállásolna el a Jura Ipari Parkban a BYD alvállalkozója, csupán a polgármester aláírása hiányzik, hogy a terv zöld utat kapjon. Molnár Áron azonban a döntés előtt kíváncsi volt a lakosság véleményére, akik köztudottan erősen ragaszkodnak Algyő jelenlegi arculatához.

A BYD-gyár csúszása Algyőt is elérte: 350 munkást szeretne a kínai alvállalkozó a Jura Ipari Parkban elszállásolni. Az algyőiek elmondták véleményüket, de a végső döntés Molnár Áron polgármester kezében van. Fotó: Karnok Csaba

A BYD-gyár csúszása miatt 800 kínai munkásnak kereshetnek szállást

Ahogy Molnár Áron fogalmazott, az már egyértelmű, hogy a BYD-gyár építése nem a tervezett ütemben halad. Kiderült, hogy az eredeti tervek szerint két konténerváros épült volna a kínai elektromosautó-gyár területén: az egyik 800, a másik 1000 kínai munkás elszállásolására lett volna alkalmas. Eddig azonban csak utóbbi épült meg és jelenleg telt házzal funkcionál.

– Mivel csúszik az építkezés, az előzetesen betervezett alvállalkozói feladatokra Kínából idehozni szándékozott munkásoknak jelenleg nincs az üzem területén szállás – foglalta össze az alapproblémát Algyő polgármestere.

Az említett alvállalkozó az AE Corporation világcég, amely közreműködött például a debreceni BMW- és a berlini Tesla-gyár építésénél, de az USA-ban is jelen van. A cég lázasan keresi a szálláslehetőségeket Szegeden és környékén, hogy elindulhasson az idehozni szándékozott, további 800 kínai munkás vízumának kiállítása. Szegeden már több városrészben bérbe is vettek kisebb, 30-40 fő befogadására alkalmas ingatlanokat. A kutatás során eljutottak az algyői Jura Ipari Parkba is, azonban az algyői önkormányzatot kihagyták a tárgyalásokból.

Ágyakat már vittek, engedély még nincs: Algyő komoly alkupozícióba került

A Jura Ipari Park többségében az Algyő Park Kft. tulajdona, 30 százalékban azonban az algyői önkormányzat a tulajdonos. Molnár Áron elmondta, hogy az idegenrendészettől tudta meg, hogy milyen tárgyalások és előkészületek zajlanak a 47-es főút túloldalán a Jura Ipari Park és a BYD-gyár alvállalkozója között. Ekkor a polgármester a parkban rendkívüli taggyűlést hívott össze, ahol azzal szembesült, hogy az egyik épületre már meg is köttetett a bérleti szerződés. Sőt, már ágyakkal és matracokkal is elkezdték berendezni az épületet.