Most jött a hír, a polgármester döntött: kínai munkások százai költözhetnek Algyőre
Molnár Áron polgármester döntött: zöld utat ad a kínai munkások letelepedésének a Jura Ipari Parkban. A BYD-gyárat építő kínai alvállalkozó 350 dolgozót költöztethet Algyőre, de a polgármester szigorú feltételeket szabott. A lakosság véleménye is meghatározó volt a döntésében, amely egyelőre részleges megoldást kínál a kínai munkástömeg elhelyezésének problémájára.
Immár eldőlt: Molnár Áron polgármester aláírja a szerződést, amellyel zöld utat kaphat a BYD-gyár kínai alvállalkozója, hogy az algyői Jura Ipari Parkba költöztessen 350 kínai munkást. A településvezető lapunknak elmondta, hogy a keddi lakossági fórum tapasztalatai alapján hozta meg döntését.
Feltételekkel, de befogadják a BYD-gyár építőmunkásait
– A lakosság részéről nem éreztem ellenállást, és viszonylag sokan vettek részt a lakossági fórumon – indokolta döntését Molnár Áron polgármester, hangsúlyozván, hogy a fórumon említett szerződéses feltételekhez természetesen ragaszkodik mind a BYD-gyár alvállalkozója, mind a Jura Ipari Park vonatkozásában. Ilyen feltétel például, hogy maximum 350 kínai munkás lesz a Jura Ipari Parkba költöztethető és egyéves, határozott időtartamú szerződés jöhet csak létre. Továbbá, hogy működjön a parkban biztonsági szolgálat, élelmiszer- és italbolt. Ahhoz is ragaszkodik a polgármester, hogy rossz tapasztalatok esetén a szerződés felbontható legyen, valamint, hogy új bérleti szerződés a jövőben csak önkormányzati engedéllyel lehessen megköthető.
Algyő csak részben megoldás: több száz kínai munkás lakhatása még mindig megoldatlan
Amint megírtuk, a BYD-gyárat építő AE Corporation világcég plusz nyolcszáz kínai munkással szándékozik bővíteni építőbrigádját. A kínai vendégmunkások számára az eredeti tervek szerint két konténerváros épült volna a kínai elektromosautó-gyár területén: az egyik 800, a másik 1000 kínai munkás elszállásolására lett volna alkalmas. Viszont eddig – nem megerősített, de talán joggal gyanítható okból – csak utóbbi épült meg és jelenleg telt házzal funkcionál. Tehát az alvállalkozó gőzerővel keresi a lehetőségeket a 800 új kínai munkás elszállásolására Szegeden és környékén.
Az algyői Jura Ipari Park kapóra jön a világcégnek, hiszen nem a település belterületén helyezkedik el, és közel van a BYD-építkezéshez, könnyen kivitelezhető onnan a kínai munkások utaztatása. A tervek szerint az épületek rendeltetésváltásának elintézése után egy régi tűzoltó laktanyában és három nagy irodaépületben szállásolják majd el a 350 kínai munkást az algyői ipari parkban.
További több mint négyszáz vendégmunkás lakhatása azonban még mindig kérdéses lapunk információi szerint.
