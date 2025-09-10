A BYD-gyár miatt új irányt vett a szegedi egyetemi oktatás

A gőzerővel épülő szegedi BYD-gyár nemcsak az ingatlanpiacot alakította át a régióban, de az oktatásra is markáns hatással bír. A Szegedi Tudományegyetem szeptemberben kínai nyelvi specializációt indított a bölcsészkaron, hogy a hallgatók a régióban egyre keresettebb nyelvtudással és társadalmi ismeretekkel vérteződhessenek fel.

A gőzerővel épülő BYD-gyár hatása már a Szegedi Tudományegyetem tantermeibe is elért: az SZTE átírta képzési palettáját. Archív fotó: Karnok Csaba

A BYD-gyár hatása az SZTE képzési palettájára

A SZTE kínai képzést a bölcsészkar Altajisztika Tanszéke indította, reakcióként a BYD kínai elektromosautó-gyár Szegedre településére. A hallgatók másodévtől vehetik fel: a jelenleg négy féléves specializációval 50 kreditet szerezhetnek, amely tartalmaz nyelvórát, nyelvtant, beszédet és írást is.

Az egyik oktató, Gulyás Anett az első magyarként végezte el a kínai nyelvtanár-képzést a Pekingi Idegennyelvi Egyetemen. Majd több mint öt évig dolgozott az ELTE Konfuciusz Intézetében, ahol program- és oktatási igazgatóként a kínai kultúra és nyelv oktatásának népszerűsítéséért felelt.

– Fontosnak tartom, hogy itt, Szegeden is kialakuljon egy olyan műhely, amelyben nemcsak a régi, de a modern kínai értékek iránt érdeklődő, értő és szerető emberek tanulnak. A képzés célja, hogy felélesszünk egy olyan kutatási irányt, amelyben nemcsak a múlt ismerete fontos, hanem annak a jelennel való kapcsolata is. Hogy a hallgatók összetett tudásra tegyenek szert, amely nem nélkülözi a történelmi, diplomáciai, nyelvészeti, valamint a régészeti terepmunkára és kutatómunkára vonatkozó alkalmasságukat sem – fogalmazott egy korábbi nyilatkozatában Gulyás Anett.

Kínai nyelv: kulcs a jövő munkahelyeihez

A Szegedi Tudományegyetem rámutatott, hogy a kínai nyelv ismerete nemcsak kulturális előnyt jelent, a BYD kínai autógyár és más ázsiai befektetők megjelenésével egyre inkább munkaerőpiaci értékké válik. Az SZTE új programja pontosan ezt a rést kívánja betölteni: olyan képzést kínál, amely nemcsak nyelvet, de történelmi, diplomáciai és társadalmi összefüggéseket is tanít.

Az SZTE új képzése keretében alapszintről kezdik el oktatni a kínai nyelvet, így azon hallgatók számára is nyitott a specializáció, akik előképzettség nélkül ismerkednének a kínai nyelvvel és kultúrával. A cél, hogy a hallgatók komplex, interdiszciplináris tudást szerezzenek, amely segíti őket eligazodni a globális kapcsolatok egyre bonyolultabb rendszerében.