1 órája

Magyarországon először Szegeden láthattuk a BYD új modelljét

Címkék#elektromos közlekedés#BYD Hungary#Szeged

Az elektromos közlekedésé volt a főszerep vasárnap Szegeden. A Széchenyi téren és a rakparton nézegetni és kipróbálni is lehetett a különböző elektromobilitási eszközöket. A BYD új modelljét is láthatták az érdeklődők.

Delmagyar.hu

Első alkalommal szerveztek elektromobilitási rendezvényt Szegeden. A Széchenyi téri program célja az volt, hogy a következő években Szeged életét a BYD-gyár miatt meghatározó elektromos közlekedést közelebb hozzák az emberekhez.

BYD Dolphin Surf modellje Szegeden
 Az elektromos közlekedést népszerűsítette a Széchenyi téri rendezvény, amelyen ott volt a BYD is. Fotó: Gémes Sándor

Autózási forradalom előtt állunk, az elektromos átállás be fog következni 

– hangzott el a rendezvény első színpadi beszélgetésén.

Motor, gokart és egy új BYD autó is bemutatkozott

Hogy milyen járművekkel lehet ilyen módon közlekedni, azt is bárki megnézhette. Volt elektromos motor, autóbusz és persze több autó – köztük az a BYD modell is, melyet a héten mutattak be. A Seal-t itt lehetett először látni Magyarországon. A hibrid járművek szintén bemutatkoztak a rendezvényen, de helyet kapott az otthoni felhasználás is: hőszivattyúk és klímák esetében is bárki láthatta, mit jelent a környezetbarát energiafelhasználás.

Természetesen nemcsak nézelődni lehetett: a legkisebbek a Talmácsi Motorsuliban motorozhattak, a tér másik oldalán pedig minigokart várta őket. A 150 centiméternél magasabbak számára a lezárt Rakparton építettek fel egy jóval nagyobb gokartpályát, ahol állítható teljesítményű elektromos járművekkel szlalomozhattak. Aki csak virtuálisan akart vezetni, arra is volt lehetőség, illetve városi autókat is ki lehetett próbálni a tesztvezetésen.

Két Forma 1-es versenyző is Szegedre érkezett

A rendezvényen a SZTE bemutatta a megújuló energiával kapcsolatos kutatásait, a Csonka iskola pedig elektromos autószerelő képzését. Két igazi nagyágyú is érkezett: az egykori Forma-1-es versenyző, Nick Heidfeld, aki ma már elektromos autóval versenyez, sőt van saját versenyszériája is, illetve a szintén a Forma1-ből ismert Sebastien Buemi. Ők Nagy Dániel szakkommentátorral beszélgettek a színpadon arról, mi a különbség a hagyományos és az elektromos motorral hajtott autók között, ha azokat versenyzésre használják.

Motor, gokart és egy új BYD autó is bemutatkozott

Fotók: Gémes Sándor

Az egész napos rendezvényt szerencsére csak időnként zavarta meg némi eső, így a járművek szerelmesei bátran tervezhettek ide apás-fiús, vagy akár teljes családi programot.

 

