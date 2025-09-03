ChatGPT elnémult – ismét baj van a népszerű MI-vel

Szeptember 3-án reggel sok felhasználó arról számolt be a Downdetectoron, hogy a ChatGPT nem válaszol az üzenetekre. A hibát lapunk is tapasztalta, noha az OpenAI hivatalosan nem jelzett leállást, és állításuk szerint a rendszerük zavartalanul működik.

A szeptember 3-i ChatGPT leállás világszerte érintette a felhasználókat, sokan nem kaptak választ a népszerű mesterséges intelligenciától. Fotó: Shutterstock

Szerte a világon tapasztalható a ChatGPT leállás

Ez nem az első alkalom, hogy a népszerű mesterséges intelligencia szolgáltatás akadozik: júniusban szintén előfordult hasonló probléma. Az elmúlt hetekben ráadásul több botrány is kísérte a ChatGPT működését, egyes tragikus esetekben is emlegették a nevét.