1 órája
ChatGPT elnémult – ismét baj van a népszerű MI-vel
A ChatGPT leállás szeptember 3-án reggel kezdődött, sok felhasználó jelezte, hogy a mesterséges intelligencia nem válaszol, az OpenAI viszont hibát nem lát.
Szeptember 3-án reggel sok felhasználó arról számolt be a Downdetectoron, hogy a ChatGPT nem válaszol az üzenetekre. A hibát lapunk is tapasztalta, noha az OpenAI hivatalosan nem jelzett leállást, és állításuk szerint a rendszerük zavartalanul működik.
Szerte a világon tapasztalható a ChatGPT leállás
Ez nem az első alkalom, hogy a népszerű mesterséges intelligencia szolgáltatás akadozik: júniusban szintén előfordult hasonló probléma. Az elmúlt hetekben ráadásul több botrány is kísérte a ChatGPT működését, egyes tragikus esetekben is emlegették a nevét.
Vajon lekörözné József Attilát a Chat GPT? Nézd meg ezt a verset és döntsd el!
