Hamis nyereményjátékok terjednek a neten, újabb népszerű bolt nevét használják a csalók

Csalók élnek vissza egy Szegeden működő cipőbolt nevével. Hamis nyereményjátékokat és hamis akciókat hirdetnek a Deichmann közösségi média felületein keresztül.

Csalók élnek vissza a Deichmann cipőbolt nevével. Illusztráció: Shutterstock

A Deichmann cipőbolt nevével próbálnak pénzhez jutni

Európa legnagyobb cipőáruháza, a Deichmann, hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy a csalók valótlan ajánlatokkal kecsegtetik a gyanútlan vásárlókat. Pénzjutalmat, vásárlási utalványt és nyereményautót ígérnek, cserébe megosztásokat és egyéb aktivitásokat kérnek. Az üzletlánc azonban megerősítette, hogy ezek az akciók nem a Deichmann hivatalos kampányának részei és céljuk pusztán a megtévesztés és a megkárosítás.

Oldalukon hangsúlyozzák, hogy minden akciójukat és nyereményjátékukat kizárólag a kék pipával jelölt és ellátott, hivatalos Facebook és Instagram oldalaikon, valamint a globális honlapjukon teszik közzé.

A cég mindenkit arra kér, hogy legyenek körültekintőek, ne dőljenek be az ismeretlen oldalakról érkező ajánlatoknak, valamint, ha gyanús tartalmakkal találkoznak, azt minden esetben jelentsék az adott platformon.

Egyre több az átverés

Az utóbbi időben döbbenetes mértékeket öltött az internetes átverések száma. A csalók egyszerű, de nehezen kivédhető módszerekkel szedik rá a technikailag nem túl képzett áldozataikat arra, hogy a személyes banki adataikat kiadva önként adják át a vagyonukat is. Nemrég a Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT) nevével történt visszaélés. Adathalászok hirdetek kedvezményes utazási lehetőséget az SZKT nevében.

Felhasználták az SZKT arculati elemeit és fényképeit azért, hogy kedvezményes áron kínáljanak bérletet – amelynek kizárólagos célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes és bankkártyaadatait.

A társaság akkor megerősítette, hogy ezek az oldalak kizárólag adathalászat céljából készülnek, és nincs közük a szegedi vállalathoz.