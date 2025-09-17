szeptember 17., szerda

Ki állhat oda?

2 órája

Folyamatos vitákat szül a családos parkoló: utánajártunk, kinek van joga használni

Címkék#szabály#parkoló#vita

A családos parkoló használatából kerekedett vita az egyik hódmezővásárhelyi multi áruház parkolójában. Olyanok foglalták el az autójukkal, akikkel nem voltak gyerekek. Kiabálás lett a vége. De kik is használhatják tulajdonképpen a családos parkolót?

Kovács Erika

Olyan, hogy családos parkoló, a KRESZ-ben nem létezik. Ezzel a bevásárlóközpontok kedveskednek a kisgyermekkel érkezőknek, vagyis elvileg odaállhat bárki. Az is, akinek nem ül a kocsijában mondjuk egy másfél éves. Vannak azonban íratlan szabályok, amiket be kell(ene) tartani.

Nem létezik családos parkoló.
A családos parkolót nem ismeri a KRESZ, de vannak íratlan szabályok, amiket illene betartani. Illusztráció: Shutterstock

Hódmezővásárhely egyik áruházláncánál történt az eset a napokban. Egy hölgy tette közzé, amit megosztottak a HMVHELY Car Life autós csoportban is.

„Kipattant és üvöltözött, hogy mit pattogunk...”

– Mi is pont jókor mentünk, rengetegen voltak, velünk volt a 22 hónapos gyermekünk is. Sikerült helyet találni. Kiszálltunk, akkor ürült meg egy családos parkolóhely, egy bácsika állt be oda. Nem szóltunk, hiszen nekünk volt helyünk. A férjem megjegyezte nekem, hogy milyen jó, hogy mindig így beparkolnak azok, akik nem gyerekkel jönnek. Mikor már messzebb voltunk, kipattant az ember és üvöltözött, hogy mit pattogunk, a család már bent van a boltban – írta a hölgy. Kifelé jövet kiderült, hogy az idősebb férfi boltba érkező családja a feleségéből és belőle állt, tényleg nem voltak velük gyerekek.

Kiabáltak, mutogattak

– A férjem odaszólt, hogy „Tényleg szép nagy család”. Erre kiabáltak, és erős kézmutogatással elhajtottak. A legszomorúbb, hogy látták, hogy ott van velünk a gyermekünk, de üvöltöztek és mutogattak. Az hagyján, hogy fogalmuk sincs arról, mennyire nehéz kiszedni, majd visszatenni a kocsiba a gyereket. De akkor ha nincs igazuk miért kezdenek el háborogni? – tette fel a kérdést a történteket megélő anyuka.

Családos parkoló: ön vett már ki kisgyermeket az autóból? Nem olyan egyszerű...

A kommentelők megjegyezték, szinte mindennapos az ilyen eset, nemcsak idősebbek, hanem egyedülálló fiatalok is gyakran beállnak a családos parkolóba. Vajon megtehetik ezt? A válasz: igen. 

A családos parkoló ugyanis nincs benne a KRESZ-ben, vagyis elvileg ugyanolyan parkolónak számít, mint a többi, kivéve a mozgáskorlátozott, mert annak használatát a KRESZ szabályozza. Csakhogy! Az áruházak azért jelölték ki a többi parkolónál szélesebb autóbeállókat, hogy a kisgyermekükkel érkező szülők kényelmesebben tudják kivenni, illetve beültetni a gyermekeiket. Vagyis ha nem is tilos, hogy mások is a családos parkolóba álljanak, az illendőség, az együttérzés, a szolidaritás, vagy egyszerűen csak az emberség megkívánja, hogy betartsa mindenki ezt az íratlan szabályt.

 

 

