1 órája
Boríték nélküli levelek lepték el a postaládákat, rengeteget bukhatunk, ha rosszul reagálunk
Hihetetlen, hogy micsoda fantáziával találnak ki újabb és újabb trükköket a csalók. Ha az ereszezés meg a házalásos csalás már lassan lejárt lemez, hiszen a többség talán mára már megtanulta, hogy nem kell bedőlni az ilyen utazó „szakiknak”, akkor itt az újabb lehúzós csapda. Merthogy az ember a csekkekkel nem viccel, befizeti… Legyen mindenki résen, itt az újabb trükk, csalók vannak a láthatáron!
Az utóbbi időben nemcsak az interneten próbálják átverni az embereket, hanem a mindennapokban is egyre több új módszerrel próbálkoznak a csalók. A szegvári önkormányzat figyelmeztet.
Már csak ez hiányzott: A csalók adósságkövetelőknek adják ki magukat
A közelmúltban több bejelentés érkezett a szegvári önkormányzathoz arról, hogy ismeretlen személyek egy adósságkezelő cég és közüzemi szolgáltató nevében követeléseket próbálnak érvényesíteni. A postaládákba boríték nélküli leveleket dobnak, amelyekben csekk is található.
Az önkormányzat felhívta a figyelmet, hogy a szolgáltatók mindig névre szóló, borítékban érkező, hivatalos levélben keresik fel az ügyfeleiket.
Ellenőrizze a követelés valódiságát!
– Ne fizessen be semmit, amíg nem ellenőrizte a követelés valódiságát! Ha gyanús levelet kap keresse fel a közüzemi szolgáltatót személyesen vagy telefonon, hogy ellenőrizze a levél tartalmának hitelességét – áll az önkormányzat által kiadott figyelmeztetésben.
Azt is kérték, hogy mindenki figyelmeztesse családtagjait, szomszédait, különösen az idősebbeket, akik könnyebben áldozatul eshetnek a csalóknak, így megelőzhető, hogy bárki áldozattá váljon.
Az önkormányzat kérése: Ne szórakozzon senki a 112-vel!
Az önkormányzat arra is felhívta a szegváriak figyelmét, hogy a 112-es segélyhívószámra telefonálással ne szórakozzon senki, mert az nem játék!
– A hamis hívással indokolatlan terhet rakunk az illetékes szolgálatra, amely miatt lehet, hogy a ténylegesen segítségre szorulók ellátására már nem jut erőforrás – figyelmeztetett az önkormányzat.
