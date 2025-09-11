szeptember 11., csütörtök

Fenyegetés

1 órája

Boríték nélküli levelek lepték el a postaládákat, rengeteget bukhatunk, ha rosszul reagálunk

Hihetetlen, hogy micsoda fantáziával találnak ki újabb és újabb trükköket a csalók. Ha az ereszezés meg a házalásos csalás már lassan lejárt lemez, hiszen a többség talán mára már megtanulta, hogy nem kell bedőlni az ilyen utazó „szakiknak”, akkor itt az újabb lehúzós csapda. Merthogy az ember a csekkekkel nem viccel, befizeti… Legyen mindenki résen, itt az újabb trükk, csalók vannak a láthatáron!

Kovács Erika

Az utóbbi időben nemcsak az interneten próbálják átverni az embereket, hanem a mindennapokban is egyre több új módszerrel próbálkoznak a csalók. A szegvári önkormányzat figyelmeztet. 

Csalók járják a településeket. Hamis levelekkel próbálkoznak.
A csalók boríték nélküli leveleket dobálnak a postaládákba, és végrehajtással fenyegetőznek. Illusztráció: Shutterstock

Már csak ez hiányzott: A csalók adósságkövetelőknek adják ki magukat

A közelmúltban több bejelentés érkezett a szegvári önkormányzathoz arról, hogy ismeretlen személyek egy adósságkezelő cég és közüzemi szolgáltató nevében követeléseket próbálnak érvényesíteni. A postaládákba boríték nélküli leveleket dobnak, amelyekben csekk is található.

Az önkormányzat felhívta a figyelmet, hogy a szolgáltatók mindig névre szóló, borítékban érkező, hivatalos levélben keresik fel az ügyfeleiket.

Ellenőrizze a követelés valódiságát!

– Ne fizessen be semmit, amíg nem ellenőrizte a követelés valódiságát! Ha gyanús levelet kap keresse fel a közüzemi szolgáltatót személyesen vagy telefonon, hogy ellenőrizze a levél tartalmának hitelességét – áll az önkormányzat által kiadott figyelmeztetésben.

Azt is kérték, hogy mindenki figyelmeztesse családtagjait, szomszédait, különösen az idősebbeket, akik könnyebben áldozatul eshetnek a csalóknak, így megelőzhető, hogy bárki áldozattá váljon.

Az önkormányzat kérése: Ne szórakozzon senki a 112-vel!

Az önkormányzat arra is felhívta a szegváriak figyelmét, hogy a 112-es segélyhívószámra telefonálással ne szórakozzon senki, mert az nem játék! 

– A hamis hívással indokolatlan terhet rakunk az illetékes szolgálatra, amely miatt lehet, hogy a ténylegesen segítségre szorulók ellátására már nem jut erőforrás – figyelmeztetett az önkormányzat.

 

