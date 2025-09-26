Retró játékok, szimbolikus emlékfa és gigantikus torta: felejthetetlen szülinapot ünnepelt a Csicsergő Óvoda családja – galériával, videóval

Születésnapi ünnepséget tartott a Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda nagy családja pénteken: az óvoda kapunyitásának negyvenéves jubileumát ünnepelték. Díszvendégekként meghívták a korábbi óvónőket, akik nagy lelkesedéssel tértek vissza a szeretett intézménybe. Együtt ünnepelt a gyerekekkel és az óvodapedagógusokkal Király László polgármester és Brczán Krisztifor alpolgármester is.

A Csicsergő Óvoda jubileuma alkalmából emlékfát is díszítettek: a madáretetőket a korábbi óvodapedagógusok, az azokhoz tartozó famadárkákat a jelenlegi óvodások festették ki. Fotó: Karnk Csaba

Retró sarok és fotófalak: így elevenedett meg a Csicsergő Óvoda múltja

A korábbi óvodapedagógusok az elmúlt negyven év pillanatképeinek sokaságával érkeztek, amelyekből fotókiállítást rendeztek be az aulában. A sarokban egy múltidéző kiállítást is összeállítottak, amely retró óvodai játékokat mutat be, például gyékény babakocsit, régi diótörőt, fából készült gyerek vasalódeszkát, retró babákat, mesekönyveket, teáskészletet.

A kiállított emléktárgyakat Szeri Istvánné Ibolya mesteroktató, a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület Szeged és Környéke Területi Körének vezetője bocsátotta a Csicsergő Óvoda rendelkezésére. A köztiszteletben álló, nyugdíjas óvónő a Szegedi Napsugaras Nyugdíjas Óvodapedagógusok Klubjának is vezetője, doktori munkáját Szeged óvodatörténetéből írta, ennek kapcsán kezdte el a gyűjtést 2009-ben. Nyugdíjas kollégáitól a vármegye különböző településeiről több mint hétszáz régi óvodai emléket gyűjtött már össze, amelyek közül a mesekönyvekből október 17-én a Somogyi-könyvtárban, az egyéb tárgyakból és dokumentumokból pedig október 30-án a Fekete Házban nyílik nagy kiállítás „Te is voltál óvodás?” címmel.

Úgy gondolom, hogy a múltunkban hatalmas érték van, amit őrizni kell, hiszen a múltunkból építjük a jelent, és a jelenben építjük a jövőt

– mondta Szeri Istvánné Ibolya.

A gyerekek, az óvónők, sőt a polgármester is ecsetet ragadott

A jubileum alkalmából az óvoda egyik belső folyosójának falára hatalmas emlékfát is felfestettek, amelyet szimbolikus tárgyakkal díszítettek fel a nap folyamán. Az ágakra fából készült madáretetők kerültek, amelyeket az óvoda korábbi óvónői festettek meg délelőtt. Velük együtt Király László polgármester is lelkesen ragadott ecsetet, hogy feldíszítse saját madáretetőjét. Minden etetőhöz kis famadár is került a régi óvodások jelképeként, azokat a mostani óvodások díszítették fel.