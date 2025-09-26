1 órája
Retró játékok, szimbolikus emlékfa és gigantikus torta: felejthetetlen szülinapot ünnepelt a Csicsergő Óvoda családja – galériával, videóval
Retró kiállítással, múltidézéssel, gigantikus tortával és díszvendégekkel ünnepelték Deszk egyik legszívmelengetőbb intézményének születésnapját pénteken. A Csicsergő Óvoda negyvenéves jubileuma alkalmából szimbolikus emlékfát is festettek, amelyet régi és új csicsergők közösen díszítettek fel a szeretet és a generációkon átívelő összetartozás jegyében.
Születésnapi ünnepséget tartott a Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda nagy családja pénteken: az óvoda kapunyitásának negyvenéves jubileumát ünnepelték. Díszvendégekként meghívták a korábbi óvónőket, akik nagy lelkesedéssel tértek vissza a szeretett intézménybe. Együtt ünnepelt a gyerekekkel és az óvodapedagógusokkal Király László polgármester és Brczán Krisztifor alpolgármester is.
Retró sarok és fotófalak: így elevenedett meg a Csicsergő Óvoda múltja
A korábbi óvodapedagógusok az elmúlt negyven év pillanatképeinek sokaságával érkeztek, amelyekből fotókiállítást rendeztek be az aulában. A sarokban egy múltidéző kiállítást is összeállítottak, amely retró óvodai játékokat mutat be, például gyékény babakocsit, régi diótörőt, fából készült gyerek vasalódeszkát, retró babákat, mesekönyveket, teáskészletet.
A kiállított emléktárgyakat Szeri Istvánné Ibolya mesteroktató, a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület Szeged és Környéke Területi Körének vezetője bocsátotta a Csicsergő Óvoda rendelkezésére. A köztiszteletben álló, nyugdíjas óvónő a Szegedi Napsugaras Nyugdíjas Óvodapedagógusok Klubjának is vezetője, doktori munkáját Szeged óvodatörténetéből írta, ennek kapcsán kezdte el a gyűjtést 2009-ben. Nyugdíjas kollégáitól a vármegye különböző településeiről több mint hétszáz régi óvodai emléket gyűjtött már össze, amelyek közül a mesekönyvekből október 17-én a Somogyi-könyvtárban, az egyéb tárgyakból és dokumentumokból pedig október 30-án a Fekete Házban nyílik nagy kiállítás „Te is voltál óvodás?” címmel.
Úgy gondolom, hogy a múltunkban hatalmas érték van, amit őrizni kell, hiszen a múltunkból építjük a jelent, és a jelenben építjük a jövőt
– mondta Szeri Istvánné Ibolya.
A gyerekek, az óvónők, sőt a polgármester is ecsetet ragadott
A jubileum alkalmából az óvoda egyik belső folyosójának falára hatalmas emlékfát is felfestettek, amelyet szimbolikus tárgyakkal díszítettek fel a nap folyamán. Az ágakra fából készült madáretetők kerültek, amelyeket az óvoda korábbi óvónői festettek meg délelőtt. Velük együtt Király László polgármester is lelkesen ragadott ecsetet, hogy feldíszítse saját madáretetőjét. Minden etetőhöz kis famadár is került a régi óvodások jelképeként, azokat a mostani óvodások díszítették fel.
Ahová jó visszatérni: együtt ünnepel az egész Csicsergő családFotók: Karnok Csaba
A születésnaphoz természetesen torta is dukált, amelynek gigantikus méreteit látva sok óvodásnak szó szerint tátva maradt a szája. A házi ünnepség mind a körülbelül kétszáz résztvevőjének jutott a finomságból.
Ahová jó visszatérni: együtt ünnepel az egész Csicsergő család
Az ünnepség szombaton az óvodaépület falain kívüli, nagyszabású rendezvénnyel folytatódik, amelyre a korábbi óvodapedagógusok mellett a hajdani óvodások is meghívást kaptak, akik a megnyitás évében voltak kis-, középső és nagycsoportosok. Ráadásul a deszki óvoda nagy családjával a szomszédos iskola is együtt ünnepel, ugyanis 1985 szeptemberében együtt költöztek be az új épületbe.
Deszken nagyon nagy jelentőségű az óvoda születésnapja. Mindig rendkívüli figyelmet és támogatást kapunk a fenntartóinktól és a családoktól
– mondta el a mindig mosolygó Ternainé Fodor Marianna, aki négy éve igazgatója a Csicsergő Óvodának, amely idő alatt megduplázódott a gyerekek száma, az aktuális nevelési évet már öt óvodai csoporttal, 143 kisgyerekkel indították.
Azt gondolom, hogy a település rendkívülisége az alapja az óvodánk különlegességének is. Noha Deszk falu, nagyon modern és gazdag kulturális élettel rendelkezik. Továbbá szerintem országos szinten is példás a településen a szerb és a magyar nemzeti kultúra együttélése. Nekünk csak annyi a feladatunk, hogy ezeket az értékeket megőrizzük és tovább vigyük. Óvodánk néphagyományőrző, jubileumi ünnepségünknek is alapvetően a korszerűség és a múltunk tisztelete a mottója
– mondta el Ternainé Fodor Marianna.
