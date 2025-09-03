Segíts a szegedi állatok hőseinek! A DAOR-nak minden támogatás számít

Folyamatos kétségek, szélmalomharc és küzdelem. Ez a hármas jellemzi leginkább a DAOR csapatának munkásságát. Nagy a baj, de nem veszett el minden remény. Mutatjuk, miként segíthetünk!

Rengeteg az olyan állatvédő szervezet, amely szélmalomharcot vív a fennmaradással: a DAOR egy közülük. Illsuztráció: Shutterstock

A DAOR tevékenysége

Az alapítvány küldetése, hogy segítsék a bajba jutott állatokat. A DAOR csapata 2012. augusztusa óta segíti a Szeged és környékén bajban lévő kisállatokat. 2015. február 10-én alakult hivatalos szervezetté, mint Dél-alföldi Állatvédelmi Őrszolgálat Civil Társaság, majd 2017. november 28-án bejegyzett alapítvány lett. A csapatuk, többek között, chip-ügyelettel foglalkozik, segítik az elcsatangolt kutyák mielőbbi hazajutását. A chip nélküli, mentett kutyusokat és cicákat örökbeadási programukban segítik új gazdihoz. Rendszeresen tartanak eledelgyűjtést Szegeden védenceinknek, melyen személyesen is megismerhetjük a csapatukat, tanácsot kérhetünk vagy akár bejelentést is tehetünk. Állatokat befogadni jelenleg nem tudnak, ezért ideiglenes befogadóknál tudják csak elhelyezni a bajba jutott és balesetet elszenvedett állatokat.

Az állatvédő szervezetek helyzete

– Sajnos nagyon sok állatvédő szervezet küzd a fennmaradásért, különösen a kisebb szervezetek, mint mi is. Egyre kevesebb mindenhol a támogatás, ami érthető, hiszen sokaknak a megélhetése is egyre inkább romlik – mondta Meznerics Tünde, a DAOR ügyvezetője.

– Védenceink ellátását sem tudtuk már úgy megoldani mint eddig, mert nincs elég eledel. Az egyéb szükséges költségekre sem maradt keret, mert a tavaly kapott 1%-os támogatás is elfogyott. A fuvarköltségeket is kölcsönből oldottuk meg, ugyanis az ivartalanítási pályázatunkhoz az állatokat is mi magunk fuvarozzuk, hiszen a rászorulók nem tudnák elvinni őket az állatorvosi ellátásra – egészítette ki.

Segítségnyújtás a rászorulóknak

– Segítjük a rászorulókat az állataik ellátásában, emellett önkénteseik kóbor állatokat etetnek és ivartalanítási programunk van, amiben igyekszünk minél több kutyát és macskát ivartalanítani, hogy ezzel csökkentsük a kóbor és bajban lévő állatok számát. Sokszor fordulnak hozzánk tanácsért, segítségért vagy betegség miatti állatorvosi ellátásért, de ha nincs keretünk sajnos mi sem tudunk mit tenni – mondta.