Nagy a baj

3 órája

Segíts a szegedi állatok hőseinek! A DAOR-nak minden támogatás számít

Címkék#állatvédő alapítvány#segítségnyújtás#adomány

Rengeteg az olyan állatvédő szervezet, amely szélmalomharcot vív a fennmaradással. A DAOR egy a sok közül, de könnyen segíthet rajtuk bárki.

Kis Zoltán

Folyamatos kétségek, szélmalomharc és küzdelem. Ez a hármas jellemzi leginkább a DAOR csapatának munkásságát. Nagy a baj, de nem veszett el minden remény. Mutatjuk, miként segíthetünk! 

DAOR
Rengeteg az olyan állatvédő szervezet, amely szélmalomharcot vív a fennmaradással: a DAOR egy közülük. Illsuztráció: Shutterstock

A DAOR tevékenysége 

Az alapítvány küldetése, hogy segítsék a bajba jutott állatokat. A DAOR csapata 2012. augusztusa óta segíti a Szeged és környékén bajban lévő kisállatokat. 2015. február 10-én alakult hivatalos szervezetté, mint Dél-alföldi Állatvédelmi Őrszolgálat Civil Társaság, majd 2017. november 28-án bejegyzett alapítvány lett. A csapatuk, többek között, chip-ügyelettel foglalkozik, segítik az elcsatangolt kutyák mielőbbi hazajutását. A chip nélküli, mentett kutyusokat és cicákat örökbeadási programukban segítik új gazdihoz. Rendszeresen tartanak eledelgyűjtést Szegeden védenceinknek, melyen személyesen is megismerhetjük a csapatukat, tanácsot kérhetünk vagy akár bejelentést is tehetünk. Állatokat befogadni jelenleg nem tudnak, ezért ideiglenes befogadóknál tudják csak elhelyezni a bajba jutott és balesetet elszenvedett állatokat. 

Az állatvédő szervezetek helyzete 

– Sajnos nagyon sok állatvédő szervezet küzd a fennmaradásért, különösen a kisebb szervezetek, mint mi is. Egyre kevesebb mindenhol a támogatás, ami érthető, hiszen sokaknak a megélhetése is egyre inkább romlik – mondta Meznerics Tünde, a DAOR ügyvezetője. 

– Védenceink ellátását sem tudtuk már úgy megoldani mint eddig, mert nincs elég eledel. Az egyéb szükséges költségekre sem maradt keret, mert a tavaly kapott 1%-os támogatás is elfogyott. A fuvarköltségeket is kölcsönből oldottuk meg, ugyanis az ivartalanítási pályázatunkhoz az állatokat is mi magunk fuvarozzuk, hiszen a rászorulók nem tudnák elvinni őket az állatorvosi ellátásra – egészítette ki.

Segítségnyújtás a rászorulóknak 

– Segítjük a rászorulókat az állataik ellátásában, emellett önkénteseik kóbor állatokat etetnek és ivartalanítási programunk van, amiben igyekszünk minél több kutyát és macskát ivartalanítani, hogy ezzel csökkentsük a kóbor és bajban lévő állatok számát. Sokszor fordulnak hozzánk tanácsért, segítségért vagy betegség miatti állatorvosi ellátásért, de ha nincs keretünk sajnos mi sem tudunk mit tenni – mondta.

Miként tudunk segíteni? 

Nagy a baj és kevés az anyagi forrás, így a sok kicsi sokra megy elv ez esetben is megállja a helyét! 

– Azért szeretnénk a lakosság anyagi támogatását kérni, mert sajnos másként nem tudunk dolgozni. De ezen túl, önkéntesek segítségét is szívesen fogadjuk: legyen szó internetes munkáról, eledelgyűjtésről vagy a kutyusok sétáltatásáról – mondta Meznerics Tünde. Sokféle lehetőséget kínálunk, például a diákok 50 órás közösségi munkájára is van lehetőség – egészítette ki. 

Ezen túl a következő tárgyi adományokat nevezte meg Meznerics Tünde: 

  • kutya- és macskaeledel 
  • kidobásra szánt ruha, ágynemű, szőnyeg 
  • különböző felszerelések

– A fentebb említett lehetőségeken túl üvegvisszaváltással is lehet támogatni a csapatunkat – hangsúlyozta az ügyvezető.

 

