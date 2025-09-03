1 órája
Segíts a szegedi állatok hőseinek! A DAOR-nak minden támogatás számít
Rengeteg az olyan állatvédő szervezet, amely szélmalomharcot vív a fennmaradással. A DAOR egy a sok közül, de könnyen segíthet rajtuk bárki.
Folyamatos kétségek, szélmalomharc és küzdelem. Ez a hármas jellemzi leginkább a DAOR csapatának munkásságát. Nagy a baj, de nem veszett el minden remény. Mutatjuk, miként segíthetünk!
A DAOR tevékenysége
Az alapítvány küldetése, hogy segítsék a bajba jutott állatokat. A DAOR csapata 2012. augusztusa óta segíti a Szeged és környékén bajban lévő kisállatokat. 2015. február 10-én alakult hivatalos szervezetté, mint Dél-alföldi Állatvédelmi Őrszolgálat Civil Társaság, majd 2017. november 28-án bejegyzett alapítvány lett. A csapatuk, többek között, chip-ügyelettel foglalkozik, segítik az elcsatangolt kutyák mielőbbi hazajutását. A chip nélküli, mentett kutyusokat és cicákat örökbeadási programukban segítik új gazdihoz. Rendszeresen tartanak eledelgyűjtést Szegeden védenceinknek, melyen személyesen is megismerhetjük a csapatukat, tanácsot kérhetünk vagy akár bejelentést is tehetünk. Állatokat befogadni jelenleg nem tudnak, ezért ideiglenes befogadóknál tudják csak elhelyezni a bajba jutott és balesetet elszenvedett állatokat.
Az állatvédő szervezetek helyzete
– Sajnos nagyon sok állatvédő szervezet küzd a fennmaradásért, különösen a kisebb szervezetek, mint mi is. Egyre kevesebb mindenhol a támogatás, ami érthető, hiszen sokaknak a megélhetése is egyre inkább romlik – mondta Meznerics Tünde, a DAOR ügyvezetője.
– Védenceink ellátását sem tudtuk már úgy megoldani mint eddig, mert nincs elég eledel. Az egyéb szükséges költségekre sem maradt keret, mert a tavaly kapott 1%-os támogatás is elfogyott. A fuvarköltségeket is kölcsönből oldottuk meg, ugyanis az ivartalanítási pályázatunkhoz az állatokat is mi magunk fuvarozzuk, hiszen a rászorulók nem tudnák elvinni őket az állatorvosi ellátásra – egészítette ki.
Segítségnyújtás a rászorulóknak
– Segítjük a rászorulókat az állataik ellátásában, emellett önkénteseik kóbor állatokat etetnek és ivartalanítási programunk van, amiben igyekszünk minél több kutyát és macskát ivartalanítani, hogy ezzel csökkentsük a kóbor és bajban lévő állatok számát. Sokszor fordulnak hozzánk tanácsért, segítségért vagy betegség miatti állatorvosi ellátásért, de ha nincs keretünk sajnos mi sem tudunk mit tenni – mondta.
Miként tudunk segíteni?
Nagy a baj és kevés az anyagi forrás, így a sok kicsi sokra megy elv ez esetben is megállja a helyét!
– Azért szeretnénk a lakosság anyagi támogatását kérni, mert sajnos másként nem tudunk dolgozni. De ezen túl, önkéntesek segítségét is szívesen fogadjuk: legyen szó internetes munkáról, eledelgyűjtésről vagy a kutyusok sétáltatásáról – mondta Meznerics Tünde. Sokféle lehetőséget kínálunk, például a diákok 50 órás közösségi munkájára is van lehetőség – egészítette ki.
Ezen túl a következő tárgyi adományokat nevezte meg Meznerics Tünde:
- kutya- és macskaeledel
- kidobásra szánt ruha, ágynemű, szőnyeg
- különböző felszerelések
– A fentebb említett lehetőségeken túl üvegvisszaváltással is lehet támogatni a csapatunkat – hangsúlyozta az ügyvezető.
