Kisteleki vásár, autóstalálkozó és műrepülő show Szegeden
Már harmincadik éve tartják. A Deszki Falunapok az a hely, ahol békésen megfér egymás mellett a puliszkás pörkölt, a belga sör meg a sajt. A rajtot a diópálinka adja meg a Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenyén.
Amikor a puliszka, a belga sör és a nemzetközi polgármesterek összegyűlnek a Deszki Falunapokon – galériával, videóval
Egy hely, ahol vígan megfér egymás mellett a belga sör és a puliszka. Szeptember első hétvégéjén újra életre kelt a Deszki Falunapok, immár harmincadik alkalommal. Szombaton a legkülönfélébb pörkölteket főzték, belecsempészve az adott település és tájegység jellemzőit. A jubileumi rendezvény különlegessége, hogy szombaton a résztvevők 25 évvel ezelőtti áron, mindössze 500 forintért fogyaszthatták a helyben készült pörköltet, a Király László helyi polgármester főzőhelyén berendezett osztóponton. A programok sora azonban még színesebb volt ennél a Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenye alkalmából Deszken.
Deszki Falunapok és a Polgármesterek Nemzetközi FőzőversenyeFotók: Karnok Csaba
A kisteleki vásár forgatagában színes tollú madarak lopták el a show-t – galériával, videóval
Minden, ami szem-szájnak ingere. A kisteleki vásár egy igazi időutazás. A 3,2 hektáros forgatagban a cipőtől a porcelánig, a nyúltól a páváig minden kapható, és aki egyszer ellátogat ide, biztosan újra visszavágyik.
Kisteleki vásár meglepetésselFotók: Karnok Csaba
Háromszáz autó randevúzott Maroslelén, de egy ritka darabra mindenki felfigyelt – galériával, videóval
Másodszor rendeztek márkafüggetlen autóstalálkozót a hétvégén Maroslelén. A sportpályán érdekesebbnél érdekesebb járművek gyűltek össze, az egyik szervező például halottas kocsi volánja mögött ülve érkezett.
Maroslelei autós találkozó lenyűgöző gépekkelFotók: Szabó Imre
100 karmester közül választották ki a legjobbakat – egyikük a Szegedi Szimfonikusokat vezényli majd – galériával
Virtuózok városává vált Szeged. Mindenki számára kihívást hozott a nemzetközi karmesterverseny. A hétnapos megmérettetés végén négy döntős emelkedett ki, a zsűri pedig a kiemelkedő színvonalú produkciók közül választotta ki a dobogósokat. A második helyezett még visszatér a szegedi színpadra.
Kihirdették a karmesterverseny győztesétFotók: Karnok Csaba
Besenyei Péter repülő show-ja leírhatatlan reakciókat váltott ki a szegedi közönségből – galériával
Halálközeli félelem és heves szívdobogás. Szeged belvárosa vasárnap délután lélegzetvisszafojtva figyelte Besenyei Péter légi mutatványait. Az Árvízi emlékműtől a rakpartig minden szabad hely megtelt, amikor a legendás pilóta kék-piros gépével a Tisza fölé emelkedett. A közönség szíve akkor dobbant a legnagyobbat, amikor a magyar műrepülés ikonja átszáguldott a Belvárosi híd alatt, majd integetve búcsúzott a tomboló tömegtől.
Besenyei Péter műrepülő bemutatójaFotók: Gémes Sándor