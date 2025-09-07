Kisteleki vásár, autóstalálkozó és műrepülő show Szegeden

Már harmincadik éve tartják. A Deszki Falunapok az a hely, ahol békésen megfér egymás mellett a puliszkás pörkölt, a belga sör meg a sajt. A rajtot a diópálinka adja meg a Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenyén.

A Deszki Falunapok egyik fő eseménye a Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenye, ahol a települések ízvilága csap össze. Fotó: Karnok Csaba.

Amikor a puliszka, a belga sör és a nemzetközi polgármesterek összegyűlnek a Deszki Falunapokon – galériával, videóval

Egy hely, ahol vígan megfér egymás mellett a belga sör és a puliszka. Szeptember első hétvégéjén újra életre kelt a Deszki Falunapok, immár harmincadik alkalommal. Szombaton a legkülönfélébb pörkölteket főzték, belecsempészve az adott település és tájegység jellemzőit. A jubileumi rendezvény különlegessége, hogy szombaton a résztvevők 25 évvel ezelőtti áron, mindössze 500 forintért fogyaszthatták a helyben készült pörköltet, a Király László helyi polgármester főzőhelyén berendezett osztóponton. A programok sora azonban még színesebb volt ennél a Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenye alkalmából Deszken.