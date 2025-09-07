szeptember 7., vasárnap

Kisteleki vásár, autóstalálkozó és műrepülő show Szegeden

Címkék#polgármester#Deszki Falunap#kisteleki vásár#belváros#show#Szeged#Besenyei Péter

Összegyűjtöttük a nap legfontosabb híreit és információit. A Deszki falunapok óriási tömeggel és remek hangulatban telt.

Már harmincadik éve tartják. A Deszki Falunapok az a hely, ahol békésen megfér egymás mellett a puliszkás pörkölt, a belga sör meg a sajt. A rajtot a diópálinka adja meg a Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenyén.

Deszki Falunapok
A  Deszki Falunapok egyik fő eseménye a Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenye, ahol a települések ízvilága csap össze. Fotó: Karnok Csaba. 

Amikor a puliszka, a belga sör és a nemzetközi polgármesterek összegyűlnek a Deszki Falunapokon – galériával, videóval

Egy hely, ahol vígan megfér egymás mellett a belga sör és a puliszka. Szeptember első hétvégéjén újra életre kelt a Deszki Falunapok, immár harmincadik alkalommal. Szombaton a legkülönfélébb pörkölteket főzték, belecsempészve az adott település és tájegység jellemzőit. A jubileumi rendezvény különlegessége, hogy szombaton a résztvevők 25 évvel ezelőtti áron, mindössze 500 forintért fogyaszthatták a helyben készült pörköltet, a Király László helyi polgármester főzőhelyén berendezett osztóponton. A programok sora azonban még színesebb volt ennél a Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenye alkalmából Deszken. 

Deszki Falunapok és a Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenye

Fotók: Karnok Csaba

A kisteleki vásár forgatagában színes tollú madarak lopták el a show-t – galériával, videóval

Minden, ami szem-szájnak ingere. A kisteleki vásár egy igazi időutazás. A 3,2 hektáros forgatagban a cipőtől a porcelánig, a nyúltól a páváig minden kapható, és aki egyszer ellátogat ide, biztosan újra visszavágyik.

Kisteleki vásár meglepetéssel

Fotók: Karnok Csaba

Háromszáz autó randevúzott Maroslelén, de egy ritka darabra mindenki felfigyelt – galériával, videóval

Másodszor rendeztek márkafüggetlen autóstalálkozót a hétvégén Maroslelén. A sportpályán érdekesebbnél érdekesebb járművek gyűltek össze, az egyik szervező például halottas kocsi volánja mögött ülve érkezett.

Maroslelei autós találkozó lenyűgöző gépekkel

Fotók: Szabó Imre

100 karmester közül választották ki a legjobbakat – egyikük a Szegedi Szimfonikusokat vezényli majd – galériával

Virtuózok városává vált Szeged. Mindenki számára kihívást hozott a nemzetközi karmesterverseny. A hétnapos megmérettetés végén négy döntős emelkedett ki, a zsűri pedig a kiemelkedő színvonalú produkciók közül választotta ki a dobogósokat. A második helyezett még visszatér a szegedi színpadra.

Kihirdették a karmesterverseny győztesét

Fotók: Karnok Csaba

Besenyei Péter repülő show-ja leírhatatlan reakciókat váltott ki a szegedi közönségből – galériával

Halálközeli félelem és heves szívdobogás. Szeged belvárosa vasárnap délután lélegzetvisszafojtva figyelte Besenyei Péter légi mutatványait. Az Árvízi emlékműtől a rakpartig minden szabad hely megtelt, amikor a legendás pilóta kék-piros gépével a Tisza fölé emelkedett. A közönség szíve akkor dobbant a legnagyobbat, amikor a magyar műrepülés ikonja átszáguldott a Belvárosi híd alatt, majd integetve búcsúzott a tomboló tömegtől.

Besenyei Péter műrepülő bemutatója

Fotók: Gémes Sándor


 


 


 


 


 


 

