Negyven év szeretet

3 órája

Így ünnepelt együtt Deszk apraja-nagyja: megható fogadalom is született a jubileum alkalmából – galériával, videóval

Címkék#ünnepség#jubileum#SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola#Deszk#Móra Ferenc Csicsergő Óvoda

Negyven éve először csendült fel gyerekzsivaj a Csicsergő Óvodában és a Zoltánfy István Iskolában. A deszki jubileum az egész falu közös ünnepévé vált, ahol múlt és jelen kéz a kézben járt. Újra együtt voltak a kezdetek tanúi: óvónők, tanítók, hajdani és mostani óvodások és diákok.

Delmagyar.hu

Szombaton a Faluházban folytatta a település apraja-nagyja a deszki jubileum megünneplését: a Móra Ferenc Csicsergő Óvoda és Bölcsőde, valamint a Zoltánfy István Általános Iskola épületét is éppen negyven esztendővel ezelőtt vették birtokba a falubeli gyerekek. Az ünnepségre meghívták a kapunyitás idején kis-, középső és nagycsoportos egykori óvodásokat, valamint az iskola első, akkor ötödik osztályos beköltözőit is.

deszki jubileum
A Móra Ferenc Csicsergő Óvoda Süni csoportos óvodásainak népi énekes-táncos-játékos műsora minden néző szívét átmelengette, akik összegyűltek, hogy együtt ünnepeljék a deszki jubileumot. Fotó: Karnok Csaba

A Csicsergők fogadalma: hittel, szívvel, szeretettel

Ternainé Fodor Marianna, a Csicsergő Óvoda és Bölcsőde igazgatója beszédében köszönetet mondott mindazoknak az óvodai elődöknek, akik formálták az intézmény arculatát, alakították értékrendszerét, összefogták a közösséget. 

– A nagy elődök nyomdokain haladni felemelő érzés, ugyanakkor nagy felelősséggel és komoly elvárásokkal jár. Egy bölcs mondás szerint a fák nem feledhetik a gyökereiket, mert abból táplálkoznak. Ezt tartjuk mi is. Fontos számunkra a múltunk – mondta az igazgatónő, aki a Csicsergők nagy családjával – bevonva a már nyugdíjas óvónő és dajka kollégáikat is – emlékfa állítással, múltidéző óvodatörténeti kiállítással és hatalmas tortával ünnepelték a jubileumot. Ternainé Fodor Marianna szívmelengető fogadalommal zárta beszédét. 

– Fogadjuk itt és most, hogy továbbvisszük a szakmai alázat által kijelölt elköteleződést, a tenni akarást, a jóra törekvést, a gyermekközpontúságot, a hitet, hogy ha kinyitjuk a szívünket, megtörténik a csoda, amely egyetlen pillanat alatt képes megváltoztatni mindent. A rosszat jóra fordítja, a nehézséget megkönnyíti, a derekat meghajlítja, hogy elérjünk mindig a gyermekekig – mondta. 

Deszki jubileum: iskola, ami megtart – közösség, ami összeköt

Kovács Attila, a Zoltánfy Iskola igazgatója szintén megemlékezett a nagy elődökről, egyúttal kiemelte, hogy a deszki iskola falai között mindig is olyan közösség tevékenykedett, amelynek tagja szívvel-lélekkel dolgoztak a gyerekekért. 

Király László polgármester arra mutatott rá, hogy a két intézmény nem csak az abban dolgozott vagy dolgozó pedagógusok, de az egész deszki közösség közösségének életében kitüntetett szereppel bír. Ahogy fogalmazott, egy valami nem változott a negyven év alatt: a fantasztikus hivatást képviselő személyek – pedagógusok és segítők – hozzáállása, szeretete és elhivatottsága, akik a szülőkkel együtt szeretnék a lehető legtöbbet kihozni a deszki gyerekekből.

Negyven éves jubileumi ünnepséget tartottak Deszken

Fotók: Karnok Csaba

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

