Szeptember közepéig bérlet nélkül utazhatnak a felsőbb éves hallgatók
Egyetemisták figyelem! Szeptember első felében idén is utazhattok csak diákigazolvány használatával, ha az rendelkezik érvényes matricával. Emellett idén is elérhetőek az 5 hónapig érvényes „szemeszter” bérletek.
Jó hír az egyetemistáknak! Ahogy a korábbi években, idén is igénybe vehetik a szegedi közlekedési eszközöket azok, akik rendelkeznek már meglévő, szegedi hallgatói jogviszonyról kiállított diákigazolvány felmutatatásával és érvényes matricával. A lehetőség szeptember 8. és 14. közötti időszakra szól.
Diákigazolvány felmutatásával ingyen
Ebben az időszakban tehát városi bérlet nélkül is utazhatnak az egyetemisták, de érdemes észben tartani, hogy csak és kizárólag a felsőbb éves hallgatók számára elérhető ez – tájékoztat mindenkit a Szegedi Közlekedési Társaság.
A nappali tagozatos hallgatók a 2025/2026 első félévére szokásos évekhez képest most is vásárolhatnak 5 hónapra érvényes elektronikus „szemeszter” bérletet. Ezek 2025. augusztus 27. és 2026. február 05 között érvényesek.
