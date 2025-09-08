szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

17°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

24 perce

Szeptember közepéig bérlet nélkül utazhatnak a felsőbb éves hallgatók

Címkék#szkt#tömegközlekedés#szte#diákbérlet

Egyetemisták figyelem! Szeptember első felében idén is utazhattok csak diákigazolvány használatával, ha az rendelkezik érvényes matricával. Emellett idén is elérhetőek az 5 hónapig érvényes „szemeszter” bérletek.

Delmagyar.hu

Jó hír az egyetemistáknak! Ahogy a korábbi években, idén is igénybe vehetik a szegedi közlekedési eszközöket azok, akik rendelkeznek már meglévő, szegedi hallgatói jogviszonyról kiállított diákigazolvány felmutatatásával és érvényes matricával. A lehetőség szeptember 8. és 14. közötti időszakra szól.

Egy troli és egy villamos Szegeden, amiket most diákigazolvány felmutatásával használhatnak az egyetemisták
A felsőbb éves hallgatók idén is utazhatnak érvényes diákigazolvány segítségével szeptember első felében. Archív Fotó: Török János

Diákigazolvány felmutatásával ingyen

Ebben az időszakban tehát városi bérlet nélkül is utazhatnak az egyetemisták, de érdemes észben tartani, hogy csak és kizárólag a felsőbb éves hallgatók számára elérhető ez – tájékoztat mindenkit a Szegedi Közlekedési Társaság. 

A nappali tagozatos hallgatók a 2025/2026 első félévére szokásos évekhez képest most is vásárolhatnak 5 hónapra érvényes elektronikus „szemeszter” bérletet. Ezek 2025. augusztus 27. és 2026. február 05 között érvényesek.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu