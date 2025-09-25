szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Diákolimpia

1 órája

A dorozsmai fiatalok ismét megmutatták: nemcsak a tanulásban, hanem a sportban is az élvonalban vannak

Címkék#Orczy István Általános Iskola#diákolimpia#rendezvény

Kiskundorozsmán ismét benépesült az Orczy István Általános Iskola udvara. A hagyományos diákolimpia ezúttal is játékos versenyekkel és sporttal várta a diákokat.

Delmagyar.hu

Kiskundorozsmán ismét megtelt élettel az Orczy István Általános Iskola udvara, hiszen megrendezték a hagyományos diákolimpiát. A versenyen az Orczy és a Jerney iskolák tanulói mérték össze tudásukat, az alsósok ügyességi játékokban, míg a felsősök kézilabdában és labdarúgásban bizonyíthatták rátermettségüket. Az évek óta nagy népszerűségnek örvendő rendezvény nemcsak a sport iránti szeretetet erősíti, hanem a közösségi összetartozást is, amely mindig is fontos része volt a dorozsmai hagyományoknak. 

Egy akadályt ugrik át egy fiatal fiú Dorozsmán a diákolimpián
Hagyományos diákolimpia Kiskundorozsmán ismét összefogta az Orczy és a Jerney iskolák diákjait, akik játékos versenyeken és sportágakban mérték össze tudásukat. Fotó: Ruzsa Roland Facebook-oldala

A hagyományos diákolimpia a sport szeretetére és a jövő építésére nevel

A rendezvényen Ruzsa Roland önkormányzati képviselő hangsúlyozta: 

Mindig kiemelem, hogy az iskolában első a tanulás, de legalább ilyen fontos a sport is. A sport nemcsak egészséges életmódra nevel, hanem közösséget épít, és megtanít küzdeni a céljainkért. Büszkék vagyunk arra, hogy a dorozsmai diákok nemcsak a tanulásban, hanem a sportban is kimagasló eredményeket érnek el.

 

Fotó: Ruzsa Roland Facebook-oldala

Mihálffy Béla országgyűlési képviselő pedig elmondta: 

Hamarosan 770 millió forintból újul meg az Orczy István Általános Iskola. Ez a beruházás is azt a célt szolgálja, hogy a jövő generációi modern, biztonságos és inspiráló környezetben tanulhassanak, és legyen lehetőségük a sportban is kibontakozni. Fontos, hogy közösen lobbizzunk a gyermekeinkért, mert ők a jövőnk zálogai

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

