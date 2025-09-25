A dorozsmai fiatalok ismét megmutatták: nemcsak a tanulásban, hanem a sportban is az élvonalban vannak

Kiskundorozsmán ismét megtelt élettel az Orczy István Általános Iskola udvara, hiszen megrendezték a hagyományos diákolimpiát. A versenyen az Orczy és a Jerney iskolák tanulói mérték össze tudásukat, az alsósok ügyességi játékokban, míg a felsősök kézilabdában és labdarúgásban bizonyíthatták rátermettségüket. Az évek óta nagy népszerűségnek örvendő rendezvény nemcsak a sport iránti szeretetet erősíti, hanem a közösségi összetartozást is, amely mindig is fontos része volt a dorozsmai hagyományoknak.

Hagyományos diákolimpia Kiskundorozsmán ismét összefogta az Orczy és a Jerney iskolák diákjait, akik játékos versenyeken és sportágakban mérték össze tudásukat. Fotó: Ruzsa Roland Facebook-oldala

A hagyományos diákolimpia a sport szeretetére és a jövő építésére nevel

A rendezvényen Ruzsa Roland önkormányzati képviselő hangsúlyozta:

Mindig kiemelem, hogy az iskolában első a tanulás, de legalább ilyen fontos a sport is. A sport nemcsak egészséges életmódra nevel, hanem közösséget épít, és megtanít küzdeni a céljainkért. Büszkék vagyunk arra, hogy a dorozsmai diákok nemcsak a tanulásban, hanem a sportban is kimagasló eredményeket érnek el.

Fotó: Ruzsa Roland Facebook-oldala

Mihálffy Béla országgyűlési képviselő pedig elmondta:

Hamarosan 770 millió forintból újul meg az Orczy István Általános Iskola. Ez a beruházás is azt a célt szolgálja, hogy a jövő generációi modern, biztonságos és inspiráló környezetben tanulhassanak, és legyen lehetőségük a sportban is kibontakozni. Fontos, hogy közösen lobbizzunk a gyermekeinkért, mert ők a jövőnk zálogai