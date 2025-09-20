szeptember 20., szombat

Országos figyelem

1 órája

Digitális Polgári Körök: 70 ezres tagsággal rendezik az első országos találkozót – élő közvetítés

Rekordméretű közösség: a Digitális Polgári Körök tagjainak száma már meghaladta a 70 ezret. Az első országos találkozóra ma kerül sor a fővárosban. Kövesse nálunk élőben!

Delmagyar.hu
Digitális Polgári Körök: 70 ezres tagsággal rendezik az első országos találkozót – élő közvetítés

A Digitális Polgári Körök első országos találkozóján megtelik a Papp László Sportaréna

Forrás: Facebook/Lázár János oldala

Szeptember 20-án, szombaton a Papp László Sportaréna ad otthont a digitális polgári körök első országos találkozójának. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a regisztrált tagok száma már több mint 70 ezer, ami országos jelentőségű siker. 

A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi. A programban expo, kulturális bemutatók és színpadi produkciók szerepelnek. A beszédek 16 órakor kezdődnek, többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor részvételével.

A Patrióta Youtube-csatornája élőben közvetíti az eseményeket.

Az expó közel 40 kiállítót fogad, és a délutáni program előtt és után is nyitva áll.

Tusnádfürdőn jelentették be a Digitális Polgári Köröket

Az Origo cikke szerint a Digitális Polgári Körök között fontos helyet kaptak a nemzeti identitást és a vallási értékeket képviselő közösségek. Gyurkó Kata a Családokért kört, Máthé Zsuzsa a Keresztény kört, Schmidt Mária pedig a Büszkeség kört vezeti. Ezek a szerveződések a nemzeti oldal hagyományait és értékeit erősítik.

A „Zebra” digitális polgári kör is bemutatkozik, amely az álhírek elleni fellépést választotta fő céljául.

Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn jelentette be a DPK mozgalmat, amelynek célja a magyar kultúra és identitás megvédése az online térben. A szombati rendezvény e kezdeményezés első nagy ünnepe.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Deák Dániel a szavahihetőségről
Jövünk! – üzente Lázár János

A délutáni események sorában Lázár János építési és közlekedési miniszter is beszédet mond. A hódmezővásárhelyi politikus Facebookon jelezte, ő is a helyszínen van már.

