Remek hangulat

3 órája

Betyár jól, zeneszóra ébredt Dóc szombaton – videóval

Címkék#dóci falunap#hangulat#Dóc

Falunapot tartanak szombaton Dócon, így hagyományosan idén is zeneszóra ébredt a több, mint hatszáz fős település. A népi viseletbe öltözött asszonyokat és a zenekart kocsin vitték körbe a faluban.

Munkatársunktól

Délben baráti társaságok főzőversenyét is megrendezik a dóci falunapon, miközben más színes programokkal várják az érdeklődőket, 21 órától pedig a Dj Páz feat. Jucus, 22 órától pedig Dj Matesz szolgáltatja a zenét.

Jól indult a dóci falunap
Fergeteges volt a hangulat a dóci falunapon. Fotó: DM

Emlékezetes vendég a dóci falunapon

Pogácsa és pálinka mellett a délelőtt fénypontját egy betyár eredeti betyár öltözetet viselő férfi jelentette az élőzene mellett.

 

