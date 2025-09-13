Remek hangulat
22 perce
Betyár jól, zeneszóra ébredt Dóc szombaton – videóval
Falunapot tartanak szombaton Dócon, így hagyományosan idén is zeneszóra ébredt a több, mint hatszáz fős település. A népi viseletbe öltözött asszonyokat és a zenekart kocsin vitték körbe a faluban.
Délben baráti társaságok főzőversenyét is megrendezik a dóci falunapon, miközben más színes programokkal várják az érdeklődőket, 21 órától pedig a Dj Páz feat. Jucus, 22 órától pedig Dj Matesz szolgáltatja a zenét.
Emlékezetes vendég a dóci falunapon
Pogácsa és pálinka mellett a délelőtt fénypontját egy betyár eredeti betyár öltözetet viselő férfi jelentette az élőzene mellett.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre