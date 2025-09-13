Betyár jól, zeneszóra ébredt Dóc szombaton – videóval

Délben baráti társaságok főzőversenyét is megrendezik a dóci falunapon, miközben más színes programokkal várják az érdeklődőket, 21 órától pedig a Dj Páz feat. Jucus, 22 órától pedig Dj Matesz szolgáltatja a zenét.

Fergeteges volt a hangulat a dóci falunapon. Fotó: DM

Emlékezetes vendég a dóci falunapon

Pogácsa és pálinka mellett a délelőtt fénypontját egy betyár eredeti betyár öltözetet viselő férfi jelentette az élőzene mellett.