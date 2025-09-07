szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

28°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

2 órája

A világnap szívszorító üzenete: minden perc számít a Duchenne-betegeknek

Címkék#duchenne#világnap#gyűjtés

Szegeden két kisfiúnak is zajlik a gyűjtés ritka betegségük gyógykezelésére. A Duchenne szindrómában szenvedők fiatal felnőttkorukig élnek csak, a világ második legdrágább terápiája azonban reményt adhat számukra. A vasárnapi világnap értük is van.

Timár Kriszta

A Duchenne-féle izomdisztrófia - bár ritka betegség - egyre ismertebb hazánkban, köszönhetően annak, hogy a világ második legdrágább terápiája jelenthet csak megoldást rá. A fiúkat veszélyeztető állapotot a dystrophin nevű fehérje teljes vagy majdnem teljes hiánya okozza. Emiatt az izomrostok könnyen károsodnak, elhalnak, majd kötőszövettel és zsírral helyettesítődnek. Ez a betegség nagyjából minden 5 ezredik újszülött fiút érinti. A tünetek általában 2 és 5 éves kor között jelentkeznek. Az első intő jel a járási nehézség, a gyakori elesés. Serdülőkorra a legtöbb beteg elveszíti járóképességét, fiatal felnőttkorra pedig az izomelhalás a szív- és légzőizmokat is érinti, a betegek ebbe halnak bele.

A Duchenne betegséggel küzdő Geri és édesanyja
Szegeden két kisfiú, Geri (képünkön) és Mirkó is harcol az idővel és a Duchenne-szindrómával. Fotó: Török János

Világnappal hívják fel a figyelmet a Duchenne betegségre

A Duchenne-féle izomdisztrófia világnapját minden évben szeptember 7-én tartják, hogy felhívják a figyelmet erre a ritka, súlyos genetikai betegségre. A nemzetközi kezdeményezés célja a betegség megértésének növelése, valamint a kutatások és terápiás fejlesztések támogatása. Ezen a napon családok, kutatók, orvosok és szervezetek világszerte közös programokat, konferenciákat és kampányokat szerveznek. A rendezvény kiemeli a korai diagnózis fontosságát és a betegek életminőségét javító kezelési lehetőségeket. Emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a génterápia és új molekuláris megközelítések reményt adnak a jövő generációinak. A világnap szimbolikus üzenete: a közösség összefogása elengedhetetlen a Duchenne-ben szenvedők támogatásához, már csak azért is, mert a korszerű terápiák csillagászati összegekbe kerülhetnek.

Az országban több család is gyűjt a Dubajban elvégezhető infúziós kezelésre gyermeke számára, melynek ára több mint egymilliárd forint. Szegeden két beteg kisfiú számít jóakarók segítségére, hogy ez a hatalmas összeg rendelkezésre álljon: az 5 éves Geri és a 9 éves Mirkó. Mindkét kisfiú gyűjtése 100 millió forint felett jár, az azonban még mindig csak a szükséges összeg 10 százaléka. Az idő pedig vészesen fogy, hiszen mindketten csak addig kaphatják meg az infúziót, mely megállítja állapotromlásukat, amíg járóképesek. 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu