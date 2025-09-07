A világnap szívszorító üzenete: minden perc számít a Duchenne-betegeknek

A Duchenne-féle izomdisztrófia - bár ritka betegség - egyre ismertebb hazánkban, köszönhetően annak, hogy a világ második legdrágább terápiája jelenthet csak megoldást rá. A fiúkat veszélyeztető állapotot a dystrophin nevű fehérje teljes vagy majdnem teljes hiánya okozza. Emiatt az izomrostok könnyen károsodnak, elhalnak, majd kötőszövettel és zsírral helyettesítődnek. Ez a betegség nagyjából minden 5 ezredik újszülött fiút érinti. A tünetek általában 2 és 5 éves kor között jelentkeznek. Az első intő jel a járási nehézség, a gyakori elesés. Serdülőkorra a legtöbb beteg elveszíti járóképességét, fiatal felnőttkorra pedig az izomelhalás a szív- és légzőizmokat is érinti, a betegek ebbe halnak bele.

Szegeden két kisfiú, Geri (képünkön) és Mirkó is harcol az idővel és a Duchenne-szindrómával. Fotó: Török János

Világnappal hívják fel a figyelmet a Duchenne betegségre

A Duchenne-féle izomdisztrófia világnapját minden évben szeptember 7-én tartják, hogy felhívják a figyelmet erre a ritka, súlyos genetikai betegségre. A nemzetközi kezdeményezés célja a betegség megértésének növelése, valamint a kutatások és terápiás fejlesztések támogatása. Ezen a napon családok, kutatók, orvosok és szervezetek világszerte közös programokat, konferenciákat és kampányokat szerveznek. A rendezvény kiemeli a korai diagnózis fontosságát és a betegek életminőségét javító kezelési lehetőségeket. Emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a génterápia és új molekuláris megközelítések reményt adnak a jövő generációinak. A világnap szimbolikus üzenete: a közösség összefogása elengedhetetlen a Duchenne-ben szenvedők támogatásához, már csak azért is, mert a korszerű terápiák csillagászati összegekbe kerülhetnek.

Az országban több család is gyűjt a Dubajban elvégezhető infúziós kezelésre gyermeke számára, melynek ára több mint egymilliárd forint. Szegeden két beteg kisfiú számít jóakarók segítségére, hogy ez a hatalmas összeg rendelkezésre álljon: az 5 éves Geri és a 9 éves Mirkó. Mindkét kisfiú gyűjtése 100 millió forint felett jár, az azonban még mindig csak a szükséges összeg 10 százaléka. Az idő pedig vészesen fogy, hiszen mindketten csak addig kaphatják meg az infúziót, mely megállítja állapotromlásukat, amíg járóképesek.