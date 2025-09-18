A GVH bekeményített: bajba kerülhet a világ legnépszerűbb nyelvtanuló appja, komoly vádak érték

A Gazdasági Versenyivatal célkeresztjébe került egy népszerű nyelvtanulós applikáció. A Duolingo a GVH szerint megtévesztheti a fogyasztókat, és olyan ügyleti döntésekre késztetheti őket, melyeket egyébként nem hoznának meg. Versenyfelügyeleti eljárást kezdeményeztek tehát, mely akár több hónapig is tarthat.

Eljárás indult a Duolingo ellen, a fogyasztók megtévesztésével kapcsolatosan vizsgálódik a hatóság. Illusztráció: Shutterstock

Valóban a világ lejobb nyelvtanulási módszere?

Kifogásolják többek között azt is, hogy a világ legjobb nyelvtanulási módszereként hirdetik a rendszert – egy ilyen kijelentést bizonyítani is kellene, melyet valószínűleg a Duolingo csapata nem tud megalapozottan megtenni. Hasonlóan meredek kijelentésnek tartja a GVH azt is, hogy 1 hónapnyi Duolingo-használat után 10 nyelvtanulóból 9 magabiztosan beszéli a nyelvet. De a vizsgálat arra is kiterjed, mennyire egyértelmű a tájékoztatás a ingyenes igénybevételének korlátairól, illetve azokra a kéretlen direkt marketingüzenetekre is, melyekkel a fizetős szolgáltatás felé terelnék a felhasználókat.

A Duolingo belső körű béta-kiadása 2011. november 30-án jelent meg, és több mint 300 ezres várólistát gyűjtött. A széles nyilvánosság számára 2012. június 19-én indult el, és 2013 szeptemberében már 10 millió felhasználóval rendelkezett. Jelenleg több mint 80 különböző nyelvkombinációt kínál 37 nyelven, amelyekkel a felhasználók tanulhatnak. A magyar anyanyelvűek számára például angol, német, spanyol, olasz, francia, japán, koreai és kínai nyelvek érhetők el.

Duolingo: kezdőknek jó, haladóknak nem elég

Az interneten elérhető vélemények nagyjából ugyanazt mutatják: a felhasználók szerint kezdőknek teljesen megfelelő tanulási módszer, aki azonban eljut az A1-es szintre, annak ez az alkalmazás már nem elegendő a továbblépésre. Ráadásul a leckék felépítése sem mindig logikus: kollégánk például, aki olaszt tanult vele, azt mesélte, hogy haladó szinten is egy idő után színeket taníttatott vele a Duolingo, mely a teljesen kezdők feladatsora. Másik kollégánk pedig azért hagyta abba a napi nyelvtanulást ezzel a módszerrel, mert egy idő után a rendszer megakadt és egy héten keresztül ugyanazt a feladatsort dobálta fel neki.