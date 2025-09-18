2 órája
A GVH bekeményített: bajba kerülhet a világ legnépszerűbb nyelvtanuló appja, komoly vádak érték
Versenyfelügyeleti eljárást kezdeményezett a GVH az egyik népszerű nemzetközi applikáció ellen. A Duolingo-val kapcsolatosan többek között azt vizsgálják, megtévesztik-e a fogyasztókat reklámszlogenjükkel.
A Gazdasági Versenyivatal célkeresztjébe került egy népszerű nyelvtanulós applikáció. A Duolingo a GVH szerint megtévesztheti a fogyasztókat, és olyan ügyleti döntésekre késztetheti őket, melyeket egyébként nem hoznának meg. Versenyfelügyeleti eljárást kezdeményeztek tehát, mely akár több hónapig is tarthat.
Valóban a világ lejobb nyelvtanulási módszere?
Kifogásolják többek között azt is, hogy a világ legjobb nyelvtanulási módszereként hirdetik a rendszert – egy ilyen kijelentést bizonyítani is kellene, melyet valószínűleg a Duolingo csapata nem tud megalapozottan megtenni. Hasonlóan meredek kijelentésnek tartja a GVH azt is, hogy 1 hónapnyi Duolingo-használat után 10 nyelvtanulóból 9 magabiztosan beszéli a nyelvet. De a vizsgálat arra is kiterjed, mennyire egyértelmű a tájékoztatás a ingyenes igénybevételének korlátairól, illetve azokra a kéretlen direkt marketingüzenetekre is, melyekkel a fizetős szolgáltatás felé terelnék a felhasználókat.
A Duolingo belső körű béta-kiadása 2011. november 30-án jelent meg, és több mint 300 ezres várólistát gyűjtött. A széles nyilvánosság számára 2012. június 19-én indult el, és 2013 szeptemberében már 10 millió felhasználóval rendelkezett. Jelenleg több mint 80 különböző nyelvkombinációt kínál 37 nyelven, amelyekkel a felhasználók tanulhatnak. A magyar anyanyelvűek számára például angol, német, spanyol, olasz, francia, japán, koreai és kínai nyelvek érhetők el.
Duolingo: kezdőknek jó, haladóknak nem elég
Az interneten elérhető vélemények nagyjából ugyanazt mutatják: a felhasználók szerint kezdőknek teljesen megfelelő tanulási módszer, aki azonban eljut az A1-es szintre, annak ez az alkalmazás már nem elegendő a továbblépésre. Ráadásul a leckék felépítése sem mindig logikus: kollégánk például, aki olaszt tanult vele, azt mesélte, hogy haladó szinten is egy idő után színeket taníttatott vele a Duolingo, mely a teljesen kezdők feladatsora. Másik kollégánk pedig azért hagyta abba a napi nyelvtanulást ezzel a módszerrel, mert egy idő után a rendszer megakadt és egy héten keresztül ugyanazt a feladatsort dobálta fel neki.
A többségi vélemény szerint ez az applikáció inkább csak arra használható, hogy megismerkedjünk egy-egy nyelv alapjaival. Így vélekedik egy szegedi nyelvtanár, Nagy Éva is.
A nyelvoktatásnak csak egy kis részét fedi le
– A beszédkészséget, íráskészséget és a hallás utáni értést sem gyakoroltatja, így a nyelvtanulás alappilléreiből nagyon sok hiányzik ennél a módszernél. Ráadásul a napi kötelező teljesítménykényszer sokak kedvét hamar elveheti: aki nem használja napi szinten, akár egy nap csúszással is elveszítheti korábbi szériáját. Márpedig mindenkivel előfordul, hogy akad olyan napja, amikor nincs ideje vagy lehetősége kézbe venni a telefont. Egy ilyen miatt kiszabott „büntetés” pedig könnyen kontraproduktív lehet – hívta fel a figyelmet.
A Gazdasági Versenyhivatal azonban nem ezeket, hanem a fogyasztók megtévesztését vizsgálja. Hogy milyen eredménnyel és ennek mi lesz a következménye, az valószínűleg csak hónapok múlva derül majd ki.
Hét gól a hétközi bajnokin, megőrizték hibátlan mérlegüket a hazaiak