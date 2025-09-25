Forradalmi változás: itt az E-ING, az elektronikus ingatlannyilvántartás új rendszere

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalában mutatták be az E-ING rendszert, azaz az úgynevezett elektronikus ingatlan-nyilvántartás új rendszerét. 25 év után egy korszerűbb és felhasználóbarátabb felületet hozott létre a magyar állam. Mától, szeptember 25-étől kezdi meg hivatalos működését az elektronikus rendszer. Az Otthon Start program miatt még sürgetőbb volt a felület teljes átalakítása.

Az E-ING rendszer sok éven át készült, de nem véletlenül, most végre megszületett a tökéletes verzió. Fotó: DM.

Szegeden mutatták be a mától indult E-ING rendszer felületét

Az ingatlan-nyilvántartás digitalizációja nem egy új keletű folyamat. Az első lépések 1971-re nyúlnak vissza, amikor a korábbi tulajdonlapokat számítógépesítették, a 2000-es évek elejére már a teljes digitális átállás bekövetkezett.

– A korábbi rendszer 25 éven át szolgálta a hazai nyilvántartást, de már nem felelt meg a modern kor digitális elvárásainak, ezért volt sürgető a váltás - nyilatkozta lapunknak Tóth Balázs az Ingatlannyilvántartási és térképészeti főosztály vezetője, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium képviseletében.

Elektronikus, könnyen használható és gyors ügyintézést tesz lehetővé

A magyar kormány 16 milliárd forintot költött a fejlesztésre. Az eredeti tervek szerint a rendszernek már 2023 őszére el kellett volna készülnie, ám az alapos felkészülés nem véletlen, végül egy tökéletes felületet sikerült megalkotni. Tóth Balázs a szegedi bemutatón elárulta, hogy a mostani a 38. verzió, ennyiszer küldték vissza a fejlesztőnek, mire végre elkészült a tervüknek megfelelő végleges változat. Az új rendszer minden böngészőben megnyitható, elektronikus űrlapokat kezel, kommunikál más állami rendszerekkel, és az okiratok, változások nyilvántartását is biztosítja. Az ügyeket gyorsan és biztonságosan feldolgozza, a rendszerben minden nyomon követhető.

Ügyfélkapun keresztül is elérhető az E-ING

Az E-ING rendszer mostantól az üzemeltetési szakaszba lépett, amely során a földhivatalok és a jogi képviselők tanulják meg annak használatát. A rendszer egy korszerű ügyintézési felület, mely a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül Ügyfélkapu plusszal vagy DÁP-pal érhető el a webböngészőn keresztül a https://landing.eing.foldhivatal.hu/ oldalon. A felület a modern elektronikus közigazgatás elvárásainak megfelelően biztosítja a földhivatalok működését.