szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

17°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Így működik

4 órája

Forradalmi változás: itt az E-ING, az elektronikus ingatlannyilvántartás új rendszere

Címkék#E-ingatlan-nyilvántartás#elektronikus#Szeged#ingatlan

A magyar állam mától hivatalosan is bevezette az elektronikus ingatlan-nyilvántartás új rendszerét, amely gyorsabb és átláthatóbb ügyintézést tesz lehetővé. Az E-ING a 25 évig használt korábbi rendszer modern, felhasználóbarát utódja, amely a digitális átállást teljes egészében biztosítja. Szegeden mutatták be a korszerű felület működését.

Berecz Blanka

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalában mutatták be az E-ING rendszert, azaz az úgynevezett elektronikus ingatlan-nyilvántartás új rendszerét. 25 év után egy korszerűbb és felhasználóbarátabb felületet hozott létre a magyar állam. Mától, szeptember 25-étől kezdi meg hivatalos működését az elektronikus rendszer. Az Otthon Start program miatt még sürgetőbb volt a felület teljes átalakítása.

Szegeden mutatták be a mától indult E-ING rendszer felületét
Az E-ING rendszer sok éven át készült, de nem véletlenül, most végre megszületett a tökéletes verzió. Fotó: DM. 

Szegeden mutatták be a mától indult E-ING rendszer felületét 

Az ingatlan-nyilvántartás digitalizációja nem egy új keletű folyamat. Az első lépések 1971-re nyúlnak vissza, amikor a korábbi tulajdonlapokat számítógépesítették, a 2000-es évek elejére már a teljes digitális átállás bekövetkezett. 

– A korábbi rendszer 25 éven át szolgálta a hazai nyilvántartást, de már nem felelt meg a modern kor digitális elvárásainak, ezért volt sürgető a váltás - nyilatkozta lapunknak Tóth Balázs az Ingatlannyilvántartási és térképészeti főosztály vezetője, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium képviseletében. 

Elektronikus, könnyen használható és gyors ügyintézést tesz lehetővé

A magyar kormány 16 milliárd forintot költött a fejlesztésre. Az eredeti tervek szerint a rendszernek már 2023 őszére el kellett volna készülnie, ám az alapos felkészülés nem véletlen, végül egy tökéletes felületet sikerült megalkotni. Tóth Balázs a szegedi bemutatón elárulta, hogy a mostani a 38. verzió, ennyiszer küldték vissza a fejlesztőnek, mire végre elkészült a tervüknek megfelelő végleges változat. Az új rendszer minden böngészőben megnyitható, elektronikus űrlapokat kezel, kommunikál más állami rendszerekkel, és az okiratok, változások nyilvántartását is biztosítja. Az ügyeket gyorsan és biztonságosan feldolgozza, a rendszerben minden nyomon követhető.

Ügyfélkapun keresztül is elérhető az E-ING

Az E-ING rendszer mostantól az üzemeltetési szakaszba lépett, amely során a földhivatalok és a jogi képviselők tanulják meg annak használatát. A rendszer egy korszerű ügyintézési felület, mely a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül Ügyfélkapu plusszal vagy DÁP-pal érhető el a webböngészőn keresztül a https://landing.eing.foldhivatal.hu/ oldalon. A felület a modern elektronikus közigazgatás elvárásainak megfelelően biztosítja a földhivatalok működését. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu