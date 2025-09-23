Szeged legbizarrabb ingatlanügye: csak együtt vásárolható meg az árvaház és egyetemi épület

Amellett, hogy döntött a szentmihályi iskola sorsáról, további két szegedi ikonikus épület eladását is megszavazta a szegedi önkormányzat képviselő-testülete a pénteki közgyűlésen. Nyilvános pályázaton értékesítik az első szegedi árvaház, valamint a Szegedi Tudományegyetem Móra épületét. A közgyűlés arról is döntött, hogy az eladó ingatlanok csak együtt vásárolhatók meg, mert az első szegedi árvaház épülete 2021 óta nem kelt el. A szegedi Fidesz-frakció támogatta az előterjesztést, ugyanakkor Farkas Levente frakcióvezető hozzászólásában rámutatott, egyéb komoly szégyenfoltjai is vannak Szegednek, amely ügyek megoldását a város feladata lenne mihamarabb megoldani.

A két eladó ingatlant, az első szegedi árvaház és az SZTE Móra épületet csak együtt lehet megvenni. Vajon ki csap le Szeged legértékesebb ingatlancsomagjára? Fotó: Karnok Csaba

Csak egy csomagban vihető a két eladó ingatlan

A Londoni körút 15. szám alatt áll az első szegedi árvaház fő- és melléképülete, amelyek az 1890-es években épültek. Az előterjesztés szerint az épületek műszaki állapota közepes, az ingatlant utoljára az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság használta. Mivel az épületek műszaki állapota miatt a bérbeadás szóba sem jöhetett, ezért Szeged közgyűlése 2021-ben kijelölte eladásra 450 millió forint pályázati alapáron. A pályázati eljárás azonban eredménytelenül zárult.

A közelmúltban funkcióját vesztette a hajdani nevelőotthonnal szomszédos ingatlan is, amely 1998-tól funkcionált az SZTE Móra épületként a Zoltán utca 14. szám alatt. Oktatási tevékenység azonban az idei tanévtől ott nem folyik, az ingatlan kiürítése és a használati megállapodás megszüntetése jelenleg folyamatban van. Ennek becsült értéke 350 millió forint.

Tekintettel arra, hogy a fenti ingatlanok egymás mellett helyezkednek el, felmerült az ingatlanok közös, együttes értékesítésének lehetősége, hiszen a nagyobb, összefüggő terület több fejlesztési lehetőséget rejt magában – olvasható az előterjesztésben. A közgyűlés megszavazta, hogy a két eladó ingatlant nyilvános pályáztatás lefolytatásával, elektronikus árverésen értékesítsék együttesen 800 millió forintért.

Fotó: Karnok Csaba

Több városi szégyenfoltra is figyelmeztetett a Fidesz-frakció

A szegedi Fidesz-frakció támogatta az előterjesztést, ugyanakkor Farkas Levente frakcióvezető rámutatott, hogy bőven akad még városi szégyenfolt, amely ügyek nem tűrnek halasztást.

Bízom benne, hogy más ügyekben is előrelépés történhet. Mindannyiunk számára ismert a Centrum-gödör esete, amely évtizedek óta elhanyagoltan áll a belváros közepén. Habár tudom, hogy nem önkormányzati tulajdonról van szó, de a városnak feladata lenne kezdeményezni, beruházót találni, és új funkciót adni a környéknek. Hasonlóan szomorú a Százszorszép Gyermekház helyzete, ahol a felújítás évek óta áll, és az épület jelenleg nem tudja betölteni méltó szerepét

– hangsúlyozta, majd pozitív példaként a Bartók Béla Művelődési Ház korábbi épületének felújítását hozta fel.

Az MCC beruházásával megújult, és ma a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozásának és oktatásának szegedi központjaként működik. Az épület Szeged történeti központjában található, a Széchenyi tér és a Várkert közötti szakaszon, a Nemzeti Színház és a Járásbíróság szomszédságában. Ez is bizonyítja, hogy amikor van felelős beruházó és koncepció, a belvárosi épületek életre kelhetnek, és a város lakói számára értéket teremtenek. Bízom benne, hogy a mostani döntés nemcsak a Móra-épület ügyében, hanem Szeged más szégyenfoltjainak felszámolásában is előrelépést hozhat

– fejtette ki Farkas Levente.