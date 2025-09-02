1 órája
Kikerült az eladó tábla a híres kézműves boltra, a mester elárulta, mi vitte rá a döntésre
Szeged belvárosában, egy nagy múltú kézműves üzlet életében új fejezet kezdődhet .A szegedi belváros egyik utolsó különleges kalapos boltja hamarosan bezárhatja kapuit, vele együtt pedig egy letűnő mesterség is eltűnhet a városból.
Rengeteg olyan eladó üzlethelyiséget találhatunk a városban, amelynek tulajdonosai szinte az egyik napról a másikra döntöttek úgy, hogy nem viszik tovább az üzletet, teljes egészében megválnának tőlük. Az egyik ilyen különleges üzlet több évtizede működik, de tulajdonosa már koránál fogva nem tud megbirkózni a vállalkozásának embert próbáló feladataival. Nem ez az egyetlen eladó üzlethelyiség Szegeden, de ennél nagy az esély arra, hogy hamarosan lezárul egy fejezet a Szent István téri kalapos bolt életében és eltűnik egy olyan szakma, amit ma már szinte senki sem űz.
Kézműves kalapkészítés
A kézműves kalapkészítés ma már ritkaságszámba megy ugyanis. Nemcsak azért, mert visszaesett az iránta való kereslet, hanem mert a folyamat rendkívül időigényes, nagy odafigyelést kíván, és fizikailag is megterhelő. Nem véletlen, hogy a mesterség fénykorában a férfiak elsősorban a formázási munkát végezték, míg a nők a díszítésre összpontosítottak. Egyetlen kalap elkészítéséhez is külön faformára van szükség, fazononként és méretenként eltérő kivitelben. Ez a fajta kézműves munka teljesen eltér a tömeggyártástól, és éppen ettől válik igazán egyedivé.
Eladó üzlethelyiség Szegeden
A szegedi belváros szívében, a Szent István téren található, jelenleg Női Kalapos és rövidáru üzletként működő üzlethelyiség bérleti joga, akár a teljes árukészlettel eladó. Anna néni, az üzlet szíve és lelke már nem tudja tovább folytatni pályafutását. Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar eljön ez a pillanat. Egyik beszélgetésünk során elmondta, hogy csak egy dolog miatt szomorú: nem lesz, aki továbbvigye a sok éven át dédelgetett mesterségét.
Reménysugárként azonban ott van Juhász Andrea szegedi varrónő, aki hamarosan Anna néni nyomdokaiba léphet, és ezzel talán ő lesz a kézműves szegedi kalapkészítés egyetlen örököse. A varrónő elszánt abban, hogy visszahozza a divatba és a köztudatba a kalapot, mint kiegészítőt. Szerinte a kalap még sokak fejében egyfajta alkalmi darabként él. Egy szalmakalap nyáron, talán ennyi, amit manapság hordunk. Pedig lehetne ez másképpen is – fejtette ki álláspontját.
A szegediek sem örülnek annak, hogy új fejezet kezdődhet a kalapos üzlet életében. A Google értékelések alapján az üzletet egyöntetűen nagyon kedves és segítőkész kiszolgálás jellemzi, amely a régi idők kereskedői hozzáállását idézi. A vásárlók azt emelik ki, hogy mindig megtalálták, amit kerestek, és az üzlet hangulatos, barátságos légkört teremt.
