Kikerült az eladó tábla a híres kézműves boltra, a mester elárulta, mi vitte rá a döntésre

Rengeteg olyan eladó üzlethelyiséget találhatunk a városban, amelynek tulajdonosai szinte az egyik napról a másikra döntöttek úgy, hogy nem viszik tovább az üzletet, teljes egészében megválnának tőlük. Az egyik ilyen különleges üzlet több évtizede működik, de tulajdonosa már koránál fogva nem tud megbirkózni a vállalkozásának embert próbáló feladataival. Nem ez az egyetlen eladó üzlethelyiség Szegeden, de ennél nagy az esély arra, hogy hamarosan lezárul egy fejezet a Szent István téri kalapos bolt életében és eltűnik egy olyan szakma, amit ma már szinte senki sem űz.

Megtaláltuk a legkülönlegesebb eladó üzlethelyiséget Szegeden. Fotó: Facebook

Kézműves kalapkészítés

A kézműves kalapkészítés ma már ritkaságszámba megy ugyanis. Nemcsak azért, mert visszaesett az iránta való kereslet, hanem mert a folyamat rendkívül időigényes, nagy odafigyelést kíván, és fizikailag is megterhelő. Nem véletlen, hogy a mesterség fénykorában a férfiak elsősorban a formázási munkát végezték, míg a nők a díszítésre összpontosítottak. Egyetlen kalap elkészítéséhez is külön faformára van szükség, fazononként és méretenként eltérő kivitelben. Ez a fajta kézműves munka teljesen eltér a tömeggyártástól, és éppen ettől válik igazán egyedivé.

Eladó üzlethelyiség Szegeden

A szegedi belváros szívében, a Szent István téren található, jelenleg Női Kalapos és rövidáru üzletként működő üzlethelyiség bérleti joga, akár a teljes árukészlettel eladó. Anna néni, az üzlet szíve és lelke már nem tudja tovább folytatni pályafutását. Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar eljön ez a pillanat. Egyik beszélgetésünk során elmondta, hogy csak egy dolog miatt szomorú: nem lesz, aki továbbvigye a sok éven át dédelgetett mesterségét.

Reménysugárként azonban ott van Juhász Andrea szegedi varrónő, aki hamarosan Anna néni nyomdokaiba léphet, és ezzel talán ő lesz a kézműves szegedi kalapkészítés egyetlen örököse. A varrónő elszánt abban, hogy visszahozza a divatba és a köztudatba a kalapot, mint kiegészítőt. Szerinte a kalap még sokak fejében egyfajta alkalmi darabként él. Egy szalmakalap nyáron, talán ennyi, amit manapság hordunk. Pedig lehetne ez másképpen is – fejtette ki álláspontját.