Szegedi hírek

2 órája

Egy hely a városban, ahol halmokban gyűlik a hulladék – mit tehetnek a környéken élők?

Címkék#hulladékudvar#SZKHT#Szeged

Bútor, hűtőszekrény vagy elektronikai eszköz? Ezeket tilos a kukába dobni vagy mellé helyezni. Egy szegedi városrészben mégis égető gondot okoz az elektronikai hulladék elszállítása. Megnéztük, milyen szabályok vonatkoznak a különféle hulladékok elhelyezésére.

Munkatársunktól

Hiába szállítják el rendszeresen, újra és újra megjelennek hulladékhalmok a Szilléri sugárút környékén. A helyiek felháborítónak tartják, hogy használhatatlan bútorokat és elektronikai eszközöket hagynak a lakóövezet közepén. A kukákba nem férnek bele, ezért sokszor melléjük kerülnek, előfordul, hogy a lakóknak kell gondoskodniuk a szemét elszállításáról. 

elektronikai hulladék elszállítása
Egy városrész, ahol égető problémát jelent az elektronikai hulladék elszállítása. Illusztráció: Gémes Sándor

Városrész, ahol probléma az elektronikai hulladék elszállítása

– Most már ez felháborító, ami ott megy – panaszkodnak a környéken élők. Azt mondják, hiába viszik el a hulladékot, másnapra ismét megjelennek a halmok. Többen már a látványt sem bírják, ezért inkább saját maguk gondoskodnak a szemét eltüntetéséről. Nem csoda, hiszen megunt kanapék, nem működő hűtők és különböző bútordarabok rontják a környék összképét.

A hulladékudvar jelenti a megoldást 

Magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek 2023. július 1-jétől az ország bármely hulladékudvarába beszállíthatják a háztartásban keletkező hulladékot. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapja szerint az elektronikai és háztartási gépektől a hulladékudvarokban díjmentesen lehet megszabadulni, ha az ügyfél teljesíti a megjelölt feltételeket.

A szegedi és környékbeli hulladékudvarok előzetes regisztrációhoz és időpontfoglaláshoz kötötten működnek. A regisztráció történhet telefonon, elektronikusan vagy személyesen. A napi beszállítható mennyiség általában 1 köbméter, amelybe minden hulladékfajta beleszámít.

Hogyan kell eljárni az elektronikai hulladék elszállítása ügyében?

Az előzetes regisztrációs és időpontfoglalási rendszer az alábbi hulladékgyűjtő udvarokban került bevezetésre:

  • Alsóvárosi hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
  • Baktói hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
  • Gyálaréti hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
  • Kiskundorozsmai hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
  • Sándorfalvi úti hulladékgyűjtő udvar (Szeged, Regionális Hulladékkezelő Központ))
  • Szentmihályteleki hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
  • Szőregi hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
  • Tápéi hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
  • Vértói úti hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
  • Deszki hulladékgyűjtő udvar (Deszk)
  • Röszkei hulladékgyűjtő udvar (Röszke)
  • Sándorfalvi hulladékgyűjtő udvar (Sándorfalva)

 

 

Szegedi hírek

