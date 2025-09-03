17 perce
Egy hely a városban, ahol halmokban gyűlik a hulladék – mit tehetnek a környéken élők?
Bútor, hűtőszekrény vagy elektronikai eszköz? Ezeket tilos a kukába dobni vagy mellé helyezni. Egy szegedi városrészben mégis égető gondot okoz az elektronikai hulladék elszállítása. Megnéztük, milyen szabályok vonatkoznak a különféle hulladékok elhelyezésére.
Hiába szállítják el rendszeresen, újra és újra megjelennek hulladékhalmok a Szilléri sugárút környékén. A helyiek felháborítónak tartják, hogy használhatatlan bútorokat és elektronikai eszközöket hagynak a lakóövezet közepén. A kukákba nem férnek bele, ezért sokszor melléjük kerülnek, előfordul, hogy a lakóknak kell gondoskodniuk a szemét elszállításáról.
Városrész, ahol probléma az elektronikai hulladék elszállítása
– Most már ez felháborító, ami ott megy – panaszkodnak a környéken élők. Azt mondják, hiába viszik el a hulladékot, másnapra ismét megjelennek a halmok. Többen már a látványt sem bírják, ezért inkább saját maguk gondoskodnak a szemét eltüntetéséről. Nem csoda, hiszen megunt kanapék, nem működő hűtők és különböző bútordarabok rontják a környék összképét.
A hulladékudvar jelenti a megoldást
Magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek 2023. július 1-jétől az ország bármely hulladékudvarába beszállíthatják a háztartásban keletkező hulladékot. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapja szerint az elektronikai és háztartási gépektől a hulladékudvarokban díjmentesen lehet megszabadulni, ha az ügyfél teljesíti a megjelölt feltételeket.
A szegedi és környékbeli hulladékudvarok előzetes regisztrációhoz és időpontfoglaláshoz kötötten működnek. A regisztráció történhet telefonon, elektronikusan vagy személyesen. A napi beszállítható mennyiség általában 1 köbméter, amelybe minden hulladékfajta beleszámít.
Hogyan kell eljárni az elektronikai hulladék elszállítása ügyében?
Az előzetes regisztrációs és időpontfoglalási rendszer az alábbi hulladékgyűjtő udvarokban került bevezetésre:
- Alsóvárosi hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
- Baktói hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
- Gyálaréti hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
- Kiskundorozsmai hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
- Sándorfalvi úti hulladékgyűjtő udvar (Szeged, Regionális Hulladékkezelő Központ))
- Szentmihályteleki hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
- Szőregi hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
- Tápéi hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
- Vértói úti hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
- Deszki hulladékgyűjtő udvar (Deszk)
- Röszkei hulladékgyűjtő udvar (Röszke)
- Sándorfalvi hulladékgyűjtő udvar (Sándorfalva)
