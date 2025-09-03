Egy hely a városban, ahol halmokban gyűlik a hulladék – mit tehetnek a környéken élők?

Hiába szállítják el rendszeresen, újra és újra megjelennek hulladékhalmok a Szilléri sugárút környékén. A helyiek felháborítónak tartják, hogy használhatatlan bútorokat és elektronikai eszközöket hagynak a lakóövezet közepén. A kukákba nem férnek bele, ezért sokszor melléjük kerülnek, előfordul, hogy a lakóknak kell gondoskodniuk a szemét elszállításáról.

Egy városrész, ahol égető problémát jelent az elektronikai hulladék elszállítása. Illusztráció: Gémes Sándor

Városrész, ahol probléma az elektronikai hulladék elszállítása

– Most már ez felháborító, ami ott megy – panaszkodnak a környéken élők. Azt mondják, hiába viszik el a hulladékot, másnapra ismét megjelennek a halmok. Többen már a látványt sem bírják, ezért inkább saját maguk gondoskodnak a szemét eltüntetéséről. Nem csoda, hiszen megunt kanapék, nem működő hűtők és különböző bútordarabok rontják a környék összképét.

A hulladékudvar jelenti a megoldást

Magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek 2023. július 1-jétől az ország bármely hulladékudvarába beszállíthatják a háztartásban keletkező hulladékot. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapja szerint az elektronikai és háztartási gépektől a hulladékudvarokban díjmentesen lehet megszabadulni, ha az ügyfél teljesíti a megjelölt feltételeket.

A szegedi és környékbeli hulladékudvarok előzetes regisztrációhoz és időpontfoglaláshoz kötötten működnek. A regisztráció történhet telefonon, elektronikusan vagy személyesen. A napi beszállítható mennyiség általában 1 köbméter, amelybe minden hulladékfajta beleszámít.

Hogyan kell eljárni az elektronikai hulladék elszállítása ügyében?

Az előzetes regisztrációs és időpontfoglalási rendszer az alábbi hulladékgyűjtő udvarokban került bevezetésre: