Gyűlt az elektronikai hulladék a vásártéren – galériával

Szombaton délelőtt a kistelekiek megszabadulhattak felesleges, elromlott, szemétté vált elektronikai eszközeiktől.

Folyamatosan gyűlt az elektronikai hulladék a kisteleki vásártéren. Fotó: Gémes Sándor

A vásártérre vihették ki ezeket, és reggel 8 órától délelőtt 10-ig szépen érkeztek is a különböző gépekkel a helyiek (utána kicsit lanyhult, csökkent a tempó): félig megtelt egy kamion, szintén addig két nagy konténer, viszont egy mikrobuszt teljesen megtöltöttek a különböző számítástechnikai alkatrészek, a billentyűzettől az egéren át a gépházig.