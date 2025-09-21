szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

21°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hulladékgyűjtés

1 órája

Gyűlt az elektronikai hulladék a vásártéren – galériával

Címkék#elektronikai hulladék#vásártér#kistelek

Szombaton délelőtt elektronikai hulladékgyűjtést rendeztek a kisteleki vásártéren.

Munkatársunktól

Szombaton délelőtt a kistelekiek megszabadulhattak felesleges, elromlott, szemétté vált elektronikai eszközeiktől.

elektronikai hulladék
Folyamatosan gyűlt az elektronikai hulladék a kisteleki vásártéren. Fotó: Gémes Sándor 

A vásártérre vihették ki ezeket, és reggel 8 órától délelőtt 10-ig szépen érkeztek is a különböző gépekkel a helyiek (utána kicsit lanyhult, csökkent a tempó): félig megtelt egy kamion, szintén addig két nagy konténer, viszont egy mikrobuszt teljesen megtöltöttek a különböző számítástechnikai alkatrészek, a billentyűzettől az egéren át a gépházig.

Elektronikai hulladékgyűjtő akció

Fotók: Gémes Sándor

Az elektronikai hulladék kínálata – mintha valóban a kirakodóvásárban lettünk volna – széles volt, a kiselejtezett holmik között volt mosógép – köztük teljesen modernnek tűnő is akadt –, hűtő, monitor, régi csöves televízió, mikró, turmixgép, múzeumba való kávédaráló, akkumulátor, bojler és még hosszan sorolhatnánk a festői káoszban egymásra halmozott, dobált eszközöket és gépeket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu