1 órája
Gyűlt az elektronikai hulladék a vásártéren – galériával
Szombaton délelőtt elektronikai hulladékgyűjtést rendeztek a kisteleki vásártéren.
Szombaton délelőtt a kistelekiek megszabadulhattak felesleges, elromlott, szemétté vált elektronikai eszközeiktől.
A vásártérre vihették ki ezeket, és reggel 8 órától délelőtt 10-ig szépen érkeztek is a különböző gépekkel a helyiek (utána kicsit lanyhult, csökkent a tempó): félig megtelt egy kamion, szintén addig két nagy konténer, viszont egy mikrobuszt teljesen megtöltöttek a különböző számítástechnikai alkatrészek, a billentyűzettől az egéren át a gépházig.
Elektronikai hulladékgyűjtő akcióFotók: Gémes Sándor
Az elektronikai hulladék kínálata – mintha valóban a kirakodóvásárban lettünk volna – széles volt, a kiselejtezett holmik között volt mosógép – köztük teljesen modernnek tűnő is akadt –, hűtő, monitor, régi csöves televízió, mikró, turmixgép, múzeumba való kávédaráló, akkumulátor, bojler és még hosszan sorolhatnánk a festői káoszban egymásra halmozott, dobált eszközöket és gépeket.
