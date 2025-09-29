Több mint 35 tonna elektronikai hulladékot adtak le a lakosok a kormányhivatal által szervezett gyűjtőnapokon

Öt településen – Csongrádon, Kisteleken, Makón, Mórhalmon és Szentesen – rendezett elektronikai hulladékgyűjtést a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal. A meghirdetett programra 364 magánszemély jelentkezett, akik összesen 35 764 kilogramm használaton kívüli elektromos berendezést adtak le. Az eszközök környezetkímélő, szakszerű megsemmisítéséről a szegedi székhelyű Multigrade Kft. gondoskodik.

Lakosok adták le régi készülékeiket az elektronikai hulladékgyűjtés során Csongrád-Csanád vármegyében. Fotó: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Csongrád-Csanád vármegyében 364 ember adta le az elektronikai hulladékát

A kormányhivatal évek óta kiemelten foglalkozik a környezetvédelmi akciókkal: a kormánytisztviselők rendszeresen részt vesznek a TeSzedd! Mozgalomban is, ahol közösségi összefogással számolják fel az illegális hulladéklerakatokat. Fontos feladatuk az embercsempészek által hátrahagyott roncsautók elszállítása is a vármegye területéről.

Az idei évben meghirdetett elektronikai hulladékgyűjtés lehetőséget adott a lakosságnak, hogy a kommunális hulladékba nem kidobható, már használhatatlan vagy használaton kívüli elektromos eszközeiket ingyenesen leadják. A program célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a környezetbarát megoldásokat, különösen azoknak, akiknek eddig nehézséget jelentett az elektronikai hulladék megfelelő elhelyezése.

A gyűjtőnapok során összesen 20 300 kilogramm nagy háztartási, 12 404 kilogramm kis háztartási és 700 kilogramm IT-hulladéktól váltak meg a lakosok. Emellett leadtak még 481 kilogramm akkumulátort, 209 kilogramm szárazelemet és 1 670 kilogramm képcsöves hulladékot is.

Az elektronikai hulladékot külön kell gyűjteni a kommunális szeméttől, mert ezekben olyan anyagok találhatók, amelyek csapadékvíz hatására kimosódva vagy égetéskor a levegőbe jutva nagymértékben károsítják a környezetet. A kormányhivatal ezzel az akcióval is hozzájárult a vármegye természeti értékeinek védelméhez.