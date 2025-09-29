Kincsvadászat a szegvári elektronikai hulladékgyűjtésen: igazi ritkaság került elő – videóval

Szegváron az elektronikai hulladékgyűjtés péntektől vasárnapig tartott.

Csak gyűlt, csak gyűlt a rengeteg elektronikai hulladék Szegváron, az Ifjúsági Szálló előtt. Fotó: Kovács Erika

Kiderült, e-lom még mindig maradt a háztatásokban

– Már az első napon is hatalmas mennyiségű hulladékot hoztak a polgármesteri hivatal melletti területre településünk lakói. Folyamatosan gyűltek a hűtők, fagyasztók, mosógépek, kis háztartási gépek. Ez már a negyedik ilyen lehetőségünk. Azt hittük, mára már alig maradtak ilyen készülékek otthon, de egyrészt újratermelődnek, illetve ha valaki vesz egy ingatlant, onnan is kikerülnek ilyen berendezések – mondta Szabó Tibor György, Szegvár polgármestere.

A televíziókból akár egy kis kiállítást is szervezhettek volna a szegvári e-lomtalanításon. Az egészen régi készülékektől az újakig sokféle tévétől szabadultak meg a szegváriak. Még egy Duna márkájú televíziót is kivittek az elektronikai gyűjtésre. A tulajdonosa talán nem tudta, hogy érték van a kezében. Ilyen, a 60-as években gyártott tévét egy régiségeket kínáló portálon 50 ezer forintért hirdettek. Szerencsére az önkormányzat dolgozói meglátták benne a kincset, kimenekítették és elvitték a helyi múzeumba.

Elektronikai hulladékgyűjtés: Az idősebbeknek segítettek

Szabó Tibor György azt is elmondta, az egyik évben 600 köbméternyi elektronikai hulladék gyűlt össze Szegváron, a mostani mennyiség is tetemes. Az önkormányzat az idősebbeknek az elszállításban is segített, ha valaki nem tudta elvinni például a fagyasztóládáját, vagy a hűtőjét, elvitték neki.

Napelemeket nem lehetett leadni

Le lehetett adni minden olyan eszközt, amely elektromos árammal vagy akkumulátorral működik, illetve működött. Befogadták a gyűjtés során az irodai eszközöket, hűtőket, fagyasztókat, mosógépeket, porszívókat, elektromos konyhai berendezéseket, számítógépeket, nyomtatókat, fénymásolókat, telefonokat, rádiókat, tv-ket, videóberendezéseket, elektromos kerti gépeket, barkácsgépeket, játékkonzolokat. Nem vették át azonban az orvostechnikai eszközöket, földfém kábeleket, ipari alu-kábeleket, radioaktív berendezéseket, fénycsöveket, toner patronokat, és a a napelemek sem. Úgy tudjuk, ilyesmit nem is vittek a szegváriak.