Jegyzet

3 órája

A jóság vámszedői

Címkék#jegyzet#világnap#jótékonyság

Szabó Imre

Jó öt esztendeje már annak, hogy helyi civilek kihelyeztek egy élelmiszer-adományok elhelyezésére szolgáló polcos fémdobozt Makón. Hasonló egyébként sokfelé látható szerte az országban, a világon, újdonságnak tehát nem mondható. Az ötlet azért nagyszerű, mert így a dolog abszolút diszkrét: aki odamegy, névtelenül, arctalanul ad, aki pedig odamegy, szégyenkezés nélkül viheti el, amire szüksége van. 

People,Getting,Food,Aid,At,A,Charity,Center.,Helpful,Volunteers
De kihez kerül az élelmiszer-adomány? Fotó: Shutterstock

De kihez kerül az élelmiszer-adomány?

A dolog a Maros-parti városban jó ideig működött is, mígnem kiderült, hogy valaki, aki amúgy nem rászoruló, figyeli és rendszeresen kiüríti a ládikát. Azt beszélték, amit már nem bír megenni, azt egy ismerősének adja, aki disznókat nevel. A ládikó ezt követően hosszú időre üresen maradt, aztán tavalyelőtt felújították és újra elkezdtek érkezni bele az ajándékok. Amint magam is meggyőződtem róla, még mindig megvan. A történet pedig azért jutott eszembe, mert most volt a jótékonyság világnapja. Adni jó, és öröm látni, hogy az adakozás kultúrája hazánkban is egyre elfogadottabb. Azzal viszont szomorú szembesülni, hogy ennek nyomán újra és újra felbukkannak a jóság vámszedői is. 

Nem szabad, hogy kedvünket szegje

Lehet ez ellen tenni valamit? Attól tartok, nem, mint ahogy az élet sok egyéb területén is hiába várjuk reménykedve, hogy az emberi gonoszság egyszer meghátráljon. Ugyanakkor azt gondolom, nem szabad, hogy a rossz szándék kedvünket szegje és felhagyjunk a jótékonykodással. Ha ezt tennénk, az felérne egy kapitulációval. A világnapok általában igyekeznek valamire felhívni a figyelmet, és ez a mostani szerintem éppen erre.

 

